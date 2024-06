Sémper dice que el PP apoyará una reforma de la Ley de Extranjería pactada con CCAA que "responda al problema"

Defiende a la alcaldesa de Valencia: "Es una mujer comprometida con la igualdad"



MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, ha asegurado este viernes que el Partido Popular apoyará una Ley de Extranjería "que cuente con el concurso" de las comunidades autónomas, "que sea razonable, objetiva" y que "responda al problema, no que lo engorde".

En una entrevista concedida a la Cadena SER, recogida por Europa Press, Sémper ha defendido que "una manera de frenar al populismo que se sustenta en las políticas migratorias es responder bien ante la inmigración", con el "criterio primero" de que se trata de seres humanos y, segundo, de ser capaces "de ofrecerles una vida posible en España".

"Si no lo hacemos bien, tendremos problemas y crecerá el populismo y el enfado de los ciudadanos. Ojo, esto es muy serio, la política migratoria no se puede despachar con un trazo grueso, y lo siento, yo no veo la política migratoria de este gobierno por ningún lado", ha manifestado.

En este contexto, al dirigente 'popular' no le preocupa la amenaza de VOX de romper coaliciones en función de lo que decida el Partido Popular en cuanto a la reforma de la Ley de Extranjería. "Nos preocupa la política migratoria", ha asegurado Borja Sémper, que ha manifestado que no se trata "de paquetes a los que distribuir por España como el que distribuye paquetería exprés".

A juicio de Sémper, hay "un problema muy serio" en Canarias porque no son capaces de absorber, "de una manera humanitaria y, por lo tanto, eficaz, el volumen de inmigrantes, y en este caso de menores, que llegan" a las islas. "Hay que buscar una solución solidaria en toda España", ha defendido, para después criticar que el Gobierno "no se ha centrado en la política migratoria".

Preguntado sobre si comparte la posición de la alcaldesa de Valencia, la 'popular' María José Catalá, que ha rechazado poner la bandera LGTBI en el balcón del Consistorio por la celebración del Orgullo, Sémper ha defendido a la primera edil de Valencia y le ha mandado "un abrazo", ya que "lleva siendo insultada, amenazada" y "vejada las últimas horas".

Además, ha indicado que habló con Catalá hace 48 horas y que tomó la decisión de "no colocar ninguna bandera, ningún cartel de ningún tipo" en la fachada del Ayuntamiento y sí proyectar la bandera de Arcoíris y la bandera LGTBI". "Yo lo que me pregunto es, ¿por qué es defender menos al colectivo LGTBI poner, proyectar, la bandera en la fachada del Ayuntamiento, que son miles de metros cuadrados? ¿Porqué eso es defenderlo de peor manera que colocando una pancarta o una bandera?", ha planteado, para después agregar que "todo se convierte en un motivo de enfrentamiento, de deslegitimación, de emponzoñar".

Por último, respecto a si la decisión de la alcaldesa está influenciada por el pacto de gobierno con VOX, el dirigente del PP ha asegurado que, según Catalá, ha adoptado dicha postura "sin presiones de nadie, y mucho menos de VOX". "Yo conozco personalmente a María José Catalá. Es una mujer comprometida con la igualdad, comprometida con la igualdad de todos los ciudadanos también, como decía antes, independiente de su orientación sexual. Me parece desproporcionado y descabellado todo lo que está sucediendo", ha concluido.