Sumar presiona al PSOE para sacar adelante la ley de nacionalidad saharaui: "Sabemos que esta norma no les es cómoda"

La diputada de Sumar y portavoz de Más Madrid en el Congreso, Tesh Sidi, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados. - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Sumar y portavoz de Más Madrid en el Congreso, Tesh Sidi, ha celebrado que este martes "por fin" se ha "desencallado" después de un año, la proposición de Ley sobre concesión de nacionalidad española a los saharauis, y ha asegurado que se van a "remangar" en las negociaciones para sacarla adelante y que van a "presionar" al PSOE porque saben que "la norma no les es cómoda".

"Llevamos más de un año exigiendo que una ley que tiene enmiendas presentadas es antidemocrático tenerla bloqueada por parte de la Mesa de Justicia, la ostente el partido que la ostente en este caso. Y por eso vemos positivo que se haya desencallado, pero creemos que es solamente un partido más. Con el Partido Socialista, en materia del Sáhara, hay que ir a ganar todos los partidos y hay que seguir presionándoles porque sabemos que esta norma no les es cómoda, por lo que sea, aprobarla y vamos a seguir ahí", ha afirmado Sidi, este martes, en una rueda de prensa en el Congreso.

Así se ha pronunciado después de que este martes haya quedado constituida la Ponencia de esta Proposición de Ley. Por el momento, no se ha establecido una fecha concreta para la próxima reunión de la Ponencia y el PSOE ha mostrado su voluntad de llegar a un acuerdo.

"No entenderíamos que el PSOE votara en contra de sus propias enmiendas pero tampoco entenderíamos un voto desfavorable del PP a la norma, cuando ha sido gracias al PP que ha entrado esta norma a debate y, por eso, yo misma y Enrique Santiago nos vamos a remangar hasta el final", ha afirmado Sidi.

La diputada de Sumar ha explicado que han estado "revisando" las enmiendas y que aceptarían "en su totalidad" las enmiendas del PSOE porque las consideran "positivas" para la norma. Por ello, ha indicado que "no se explica que votaran en su momento" en contra.

A su vez, ha mostrado su sorpresa por "la enmienda de supresión del Partido Popular" pero ha insistido en que no cierran la "puerta a la negociación con cualquier grupo parlamentario para conseguir un consenso y una mayoría para sacar adelante la norma".

"Las enmiendas son muy pocas, como sabéis, la gran mayoría son duplicadas, y vamos a trabajar tanto yo como mi compañero Enrique Santiago en la negociación", ha aseverado. En cuanto a la ponencia, ha indicado que han remitido un documento a todas las formaciones políticas.

El socio minoritario del Gobierno ya adelantó este lunes que plantearía a los grupos media docena de enmiendas transaccionales para ver si concitan consenso y permiten avanzar en la ponencia. Con esas enmiendas sintetizan las propuestas registradas por casi todas las formaciones a excepción de las del PP, que no han visto opción de sintetizar.

La semana pasada los grupos parlamentarios a excepción de PSOE, Junts y Vox se reunieron con el Frente Polisario para avanzar en esta normativa, tras quedar fuera los apátridas del proceso de regularización extraordinaria de migrantes.

Allí se acordó reactivar la proposición de ley que permite otorgar la nacionalidad a saharauis nacidos bajo la administración española. Incluso desde de Sumar se avisó de que, con o sin el PSOE, contaban con una mayoría parlamentaria suficiente para aprobar la norma.