Torres desvela que ayer arrancaron los primeros 10 expedientes de menores de Ceuta y estima que quedan 1.000 en la calle

Asentamiento de migrantes en la playa El Trampolín, a 14 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha desvelado que este lunes 14 de septiembre se empezaron a tramitar los primeros 10 expedientes de menores migrantes que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva de julio y estima que se encuentran en las calles sin filiar entre 700 y 1.000.

"Hace 15 días, hoy, 15 días, que aprobamos un real decreto ley, 63 millones de euros, en el que, por ejemplo, había en su distribución de esos fondos una partida de 2 millones de euros para que la comunidad autónoma tuviese, después del acuerdo alcanzado, representación jurídica al menor para que los expedientes pudieran tramitarse. Y me alegra decir que en el día de ayer ya se ha comenzado esa tramitación, nos hubiese gustado que fuera antes, lógicamente, de los 10 primeros expedientes de menores", ha asegurado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Así lo ha expresado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha dicho que, aunque es "difícil" calcular cuántos menores migrantes quedan en las calles de Ceuta sin filiar, ha estimado que son "entre 700 y 1.000", en base a las comidas que se están realizando.

En este sentido, Torres ha asegurado que actualmente se encuentran bajo la tutela de Ceuta un total de 2.048 niños menores, de los que corresponden a la entrada masiva del 30 y 31 de julio 1.612. También ha apuntado que hay "unos 300 menores aproximadamente" en los recursos del Gobierno de España.

En cuanto al inicio de la tramitación del expedientes de 10 menores migrantes, el ministro ha explicado que el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entró en vigor el 12 junio de este año, exige con respecto a niños y adolescentes la figura obligatoria de un representante jurídico.

"Y ayer fue cuando ya se conformó el convenio para que el Colegio de Abogados esté presente en las entrevistas de los menores. Nos hubiese gustado que hubiese sido bastante antes y ahora lo que esperamos es que esos expedientes puedan estar terminados cuanto antes, ¿para qué? Para proceder a lo que llevamos diciendo desde el primer día, que es que puedan ser reagrupados con sus familias en Marruecos", ha expuesto.

Del mismo modo, ha afirmado que "hay algún menor" que "ya ha manifestado su intención de regresar" a Marrueco, pero ha añadido que "ese expediente tiene que estar concluso y terminado y, por tanto, es fundamental empezar con ese representante del menor".

En el caso en el que no puedan ser reagrupados, el ministro ha señalado dos opciones: que permanezcan en Marruecos o que sean distribuidos por el resto del territorio español.

En esta línea, ha insistido en que la devolución "inmediata" de los menores "es imposible" y ha recalcado que el Gobierno de España está poniendo los fondos económicos ante una competencia que es de la ciudad autónoma.