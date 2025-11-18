Un total de 31.742 migrantes han llegado a España de forma irregular en 2025, con 41,7% más a Baleares respecto a 2024

Salvamento marítimo encuentra un cayuco con 73 personas, antes de llegar al muelle de La Restinga, a 24 de octubre de 2025, en la isla de El Hierro, Islas Canarias (España). - Antonio Sempere - Europa Press

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 31.742 migrantes han llegado a España de forma irregular en 2025, lo que supone un 41,5% menos de las entradas que se produjeron hasta el 15 de noviembre en 2024. Mientras, este año se ha registrado un aumento del 41,7% de las llegadas a Baleares.

Así se desprende del informe sobre inmigración irregular publicado este martes por el Ministerio del Interior y recogido por Europa Press. En concreto, revela que 31.742 migrantes han llegado a España de forma irregular por vía marítima y terrestre en lo que va de 2025, lo que supone un 41,5% menos que en el mismo periodo del 2024, cuando arribaron 54.216.

Igualmente, refleja que, desde el 1 de enero hasta el 15 de noviembre, por vía marítima han llegado este año 28.362 migrantes, un 45,3% menos que en el mismo periodo del año pasado, cuando se produjeron 51.849 llegadas. Este año han arribado en 1.122 embarcaciones, 417 menos que el año anterior.

También señala que por vía marítima han arribado 13.642 migrantes a la Península (6.929) y Baleares (6.683), lo que supone un 12,9% más que en el mismo periodo de 2024, cuando llegaron 12.087. En este caso han llegado en 875 embarcaciones, 62 menos que las del año pasado.

Sobre los migrantes que han llegado a la Península por vía marítima, se trata de 411 menos de los que entraron de forma irregular hasta el 15 de noviembre del año pasado, lo que supone el 5,5% menos. Han arribado en 510 embarcaciones, 145 menos que en 2024.

Mientras, a Baleares han arribado 1.966 migrantes más que en el mismo periodo del 2024, lo que equivale a un 41,7% más. Han llegado a bordo de 365 embarcaciones, 83 más que en 2024.

Respecto a las Islas Canarias, han entrado este año al archipiélago 14.690 migrantes, un 63% menos que los que llegaron en el mismo periodo de 2024 (39.713). Este año han llegado a bordo de 236 embarcaciones, un 59,8% menos que en 2024, con 587.

En cuanto a Ceuta y Melilla, un total de 3.380 personas han entrado este año de forma irregular a las ciudades autónomas por vía terrestre, un 42,8% más que en el mismo periodo del año anterior. Así, a la primera han arribado 3.101 migrantes, 820 más que el año pasado, mientras que a la segunda lo hicieron 279, 193 más que en 2024.

Finalmente, por vía marítima han arribado cinco migrantes de forma irregular a Ceuta, frente a los 28 del año pasado (un 82,1% menos) y 25 a Melilla, frente a los 21 del mismo periodo de 2024 (un 19% más).