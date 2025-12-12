El TSJM tumba un recurso de Aragón contra el Ministerio de Juventud por la acogida de menores migrantes

Archivo - Un cayuco a su llegada al puerto de La Restinga. - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha decidido inadmitir el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la comunidad autónoma de Aragón contra el Ministerio de Juventud e Infancia por el desarrollo del Real Decreto ley para la acogida vinculante y solidaria de la infancia migrante no acompañada.

En concreto, Aragón había presentado un recurso tras una comunicación enviada por la Dirección General de los derechos de la Infancia y la Adolescencia el pasado 20 de marzo. En el mail se recordaba a las CCAA que, de acuerdo con los dispuesto en el Real Decreto ley, los territorios debían enviar información sobre el número de personas extranjeras menores no acompañadas y sobre ocupación efectiva del número de plazas de acogida de menores.

En el auto, el TSJM inadmite el recurso al considerar que se trata de "una comunicación, no una resolución" por parte del Ministerio de Juventud e Infancia a través de la Dirección General. "Observada la misma se desprende que se solicite, en cumplimiento con lo dispuesto en el Real Decreto Ley 2/2025, que se envíe determinada información antes del 31 de marzo de 2025, dando las gracias por la colaboración prestada al respecto", se puede leer en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press.

Los magistrados consideran no se trata de "un acto administrativo decisorio" ni de "un acto de trámite cualificado", sino simplemente de "una solicitud de información".

Fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia han señalado que este es "el tercer varapalo judicial" que recibe Aragón en "su intento por frenar el desarrollo legislativo de la acogida vinculante y solidaria planteada por el ministerio".

Así, recuerdan que, en junio, el TSJM tumbó las medidas cautelares solicitadas por el Ejecutivo autonómico para evitar dar a conocer sus datos de acogida de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados; y que, posteriormente, en julio, la Audiencia Nacional desestimó los recursos planteados por Aragón frente a la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.

Las mismas fuentes han asegurado que la estrategia judicial de Aragón "no solo es nefasta desde el punto de vista jurídico sino que, además, tiene un claro componente racista". Además, han subrayado que estas decisiones judiciales "demuestran que el procedimiento legislativo no solo pone en el centro los derechos de los menores extranjeros no acompañados sino que, además, es jurídicamente impecable".