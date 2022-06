UNICEF pide mantener el sistema de acogida y protección de niños migrantes y refugiados tras la experiencia de Ucrania

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de UNICEF Comité Español, Gustavo Suárez Pertierra, ha reclamando este jueves el mantenimiento del modelo de acogida y protección de niños migrantes, refugiados y solicitantes de asilo tras la experiencia de los menores procedentes de Ucrania, que debe beneficiar "a todos los menores afectados por contingencias sanitarias, migratorias, humanitarias, vengan de donde vengan y estén donde estén".

Así lo ha indicado Suárez en durante su comparecencia ante la Comisión de Derechos de la Familia, la Infancia y la Adolescencia del Senado, donde ha puesto en valor la respuesta solidaria que la sociedad española ha tenido ante esta crisis y que ha calificado de "extraordinaria".

"Los pasos importantísimos que se han dado para acometer esta situación, que en buena medida ha pillado desprevenidos a los poderes públicos y a los ciudadanos españoles, también deben aplicarse a construir una política sólida a largo plazo, para que tengan respuesta todas las crisis que se presenten", ha señalado, para después aseverar que es una "oportunidad sin igual" para fortalecer los sistemas de acción humanitaria con las migraciones con carácter permanente.

En este contexto, el presidente ha declarado que este es "seguramente" un momento crítico tras más de cien días de guerra y ha añadido que se aprecia que "poco a poco" las noticias sobre la actuación en la zona "están empezando a decaer".

"Por eso, es más necesario que nunca tener claro que la guerra continúa, que la situación sigue siendo dramática dentro de Ucrania y para los refugiados en el exterior, que la violencia y la destrucción contra la población civil continúan", ha dicho, para después añadir que la guerra en Ucrania "plantea una amenaza inmediata para la vida y el bienestar de los siete millones y medio de niños que hay en el país".

En Ucrania, según ha destacado, han muerto más de 260 niños y niñas y 415 han sido heridos, en cifras de la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de Naciones Unidas, que considera que "en realidad tienen que ser considerablemente más altas".

El presidente de UNICEF España ha apuntado que hay 7,1 millones de personas desplazadas internas, dos tercios de ellas, 5 millones son niños, niñas y adolescentes. "Las condiciones humanitarias siguen empeorando", ha recalcado.

En este sentido, ha detallado que hace dos meses sus oficinas en Ucrania habían testado casi 3 millones de niños necesitados de ayuda y ahora son unos 5,3 millones. "El conflicto está provocando el mayor movimiento de refugiados europeos desde la Segunda Guerra Mundial", ha afirmado, para después señalar que los niños se verán afectados "de una manera desproporcionada porque presentan vulnerabilidades muy considerables con respecto de otros grupos sociales" y que pueden aumentar según la edad, el género, la discapacidad, las circunstancias personales de los niños y niñas.

Asimismo, el presidente de UNICEF España ha alertado de que los niños privados del cuidado de sus padres "corren un mayor riesgo de violencia, violencia de género, de abuso, de explotación, riesgo de trata".

En relación con el caso concreto de España, ha indicado que los últimos datos de los que dispone indican que 116.000 personas ya han accedido al sistema de protección temporal previsto en la Directiva, "prácticamente la totalidad de las personas refugiadas en España". De ellas, un 37 por ciento son menores de 18 años, entre los cuales hay 1.470 no acompañados y 3.154 en 'riesgo activo' por estar indocumentados o con adultos que no son sus padres y no pueden acreditar su tutelaje. Además, hay un total de 26.300 estudiantes ucranianos desplazados que están ya escolarizados en España.

Por otro lado, ha apostado por desarrollar planes concretos dedicados al tratamiento, la salud mental de los niños y niñas y jóvenes en estas circunstancias especialmente.

Respecto a la actuación de las administraciones, Suárez ha reconocido que ha sido "muy positiva" y que, en concreto, la respuesta de la Unión Europea ha sido "rápida y unánime", que "contrasta con la deriva hacia la que se encaminaba la Unión Europea en política migratoria".

En su opinión, desde la Administración General del Estado se han garantizado "con bastante celeridad una serie de actuaciones dirigidas a la implementación de la Directiva de Protección Temporal, que ha permitido el cuidado inmediato, la agilización de trámites, etcétera". La actitud de las comunidades autónomas y de las administraciones locales ha sido "muy proactiva" en este sentido, especialmente a la hora de habilitar alojamientos y de establecer estructuras de coordinación y puntos de información.