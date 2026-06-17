Urtasun tras la aprobación del PE del reglamento de retorno: "España debería presentar un recurso"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, interviene durante la celebración del acto de presentación del programa institucional "Cultura orgullosa 2026", en el Museo Nacional del Romanticismo, a 17 de junio de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura Ernest Urtasun ha asegurado este miércoles que España "debería presentar" un recurso ante el Tribunal de la Unión Europea "en defensa de los derechos humanos" tras la aprobación por parte del Parlamento Europeo (PE) de la reforma que endurecerá la política de retornos y consolida la externalización de los centros de deportación a territorios extracomunitarios.

"España debería presentar un recurso ante el Tribunal de la Unión Europea en defensa de derechos los derechos humanos", ha señalado en el acto institucional para conmemorar el 75º aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y el 75º aniversario de ACNUR, celebrado en el Museo Reina Sofía.

El pleno del Parlamento Europeo ha culminado este miércoles su visto bueno a la reforma que endurecerá la política de retornos y consolida la externalización de los centros de deportación a territorios extracomunitarios, siguiendo el ejemplo de Italia con Albania.

El nuevo reglamento de retorno, pendiente aún de la adopción formal por parte del Consejo (gobiernos) para su entrada en vigor, ha salido adelante en Estrasburgo (Francia) con 418 votos a favor, 218 en contra y 30 abstenciones.

En este sentido, ha defendido que el reglamento de retornos se trata de una "vulneración flagrante" y ha destacado que, aunque España ha mostrado su rechazo, a su juicio, debería presentar un recurso "en defensa de los derechos humanos".

Durante su intervención, Urtasun ha agradecido la labor de ACNUR, así como su "compromiso", "humanidad" y "trabajo incansable". En esta línea, ha recalcado que "incluso en los momentos más oscuros siempre puede haber alguien dispuesto a tender una mano".

De la misma manera, ha subrayado que "ninguna persona debería ser abandonada cuando lo pierde todo" y ha lamentado que, actualmente, hay "demasiadas personas" que se ven obligadas a huir de sus hogares. "Pero hay algo que nunca deberíamos olvidar, nadie abandona su hogar por voluntad propia", ha añadido.

En esta línea, Urtasun ha destacado el papel de la cultura, que "sostiene cuando todo parece derrumbarse". "Porque la cultura es una forma de resistencia, pero también es una forma de encuentro", ha agregado.

MUSEOS GRATUITOS PARA REFUGIADOS

Así, ha anunciado que con motivo del Día Mundial del Refugiado, que se celebra este sábado 20 de junio, los museos estatales abrirán gratuitamente sus puertas a refugiados y solicitantes de asilo de España. "Es un gesto sencillo, pero profundamente simbólico, porque la cultura también puede ser refugio y acogida, pero sobre todo puede ayudar a construir un sentimiento de pertenencia cuando todo lo demás se ha perdido", ha apuntado.

El titular de la cartera de Cultura también se ha mostrado "orgulloso" de vivir en un país "que acoge sabiendo que con cada acogida muestra que la sociedad se enriquece".