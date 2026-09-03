El Gobierno lamenta la "enorme tragedia" en Canarias, con más de 80 migrantes muertos según ONG: "Crudísima realidad"

Archivo - Un cayuco con 73 personas, antes de llegar al muelle de La Restinga, a 24 de octubre de 2025, en la isla de El Hierro, Islas Canarias (España). Foto de archivo. - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, así como la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, han lamentado la "enorme tragedia" en Canarias, con más de 80 migrantes muertos según ha informado la ONG Caminando Fronteras.

"Desgarradora noticia. Si no entendemos el mundo en que vivimos y ponemos rostro a quienes sufren y huyen del hambre, las guerras y la persecución, jamás podremos afrontar como sociedad los desafíos que están por venir. Este drama humano nos interpela a todos y a todas. A España. A Europa. Al mundo", ha señalado Torres en un mensaje en su red social X.

En la misma línea, Pilar Cancela ha recalcado en la misma red social la "odisea" de los migrantes para alcanzar "una vida mejor": "Enorme tragedia migratoria en la ruta Occidental Canaria. 80 personas en un cayuco. Crudísima realidad, la odisea de personas desesperadas por tener una vida mejor. El objetivo siempre es consolidar rutas seguras y ordenadas. Pero si no es regular, España acoge. Siempre".

También la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) se ha referido a los fallecimientos de estas personas en la misma red social, donde ha subrayado que "son muertes evitables".

Un cayuco con 44 migrantes a bordo --todos varones de origen subsahariano-- y cinco fallecidos fue rescatado en la tarde de este miércoles en aguas cercanas a la isla de Gran Canaria, según han asegurado fuentes del 112 Canarias y Salvamento Marítimo a Europa Press.

Por su parte, la ONG Caminando Fronteras ha elevado a 83 el total de migrantes fallecidos, entre ellos, tres mujeres y un bebé, y afirma que la embarcación partió de Gambia hace 27 días, según ha indicado su reponsable, Helena Maleno, a través de su cuenta de X.

La embarcación fue localizada por un avión de Salvamento Marítimo a unas 65 millas al suroeste de la isla poco antes de las 19.00 horas y a su encuentro partió la Guardamar Urania, que acometió el rescate y llegó al puerto de Arguineguín a las 04.15 horas de este jueves.

Los cinco cadáveres del cayuco no pudieron ser rescatados debido a las malas condiciones del mar, con vientos de más de 20 nudos y olas de dos metros y medio, por lo que quedó a la deriva.

SUPERVIVIENTES DICEN QUE HAY MÁS FALLECIDOS

Los supervivientes han relatado a técnicos de Cruz Roja que hay más fallecidos porque partieron muchas más personas en el cayuco y que llevaban muchos días de navegación, más de los habituales para este tipo de travesía.

Tres de las personas que navegaban en el cayuco fueron derivadas previamente en helicóptero al Hospital Doctor Negrín y el Hospital Insular en estado grave y no se descartan más traslados hospitalarios una vez finalice la atención sanitaria en el muelle.