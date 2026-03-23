La 14ª edición de Desayunos y Meriendas #ConCorazón de Alcampo y Cruz Roja logra 197.000 euros para familias vulnerables

La 14ª edición de 'Desayunos y Meriendas #ConCorazón' de Alcampo y Cruz Roja recauda más de 197.000 euros para familias vulnerables - ALCAMPO Y CRUZ ROJA

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La 14ª edición de la campaña solidaria 'Desayunos y Meriendas #ConCorazón', impulsada por Cruz Roja y Alcampo, junto a Oney, Nhood y la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid (ACYRE Madrid), ha logrado recaudar más de 197.000 euros, que irán destinados a mejorar la alimentación de niños y niñas de familias en situación de vulnerabilidad.

En esta edición, los clientes han donado 81.631 euros, lo que supone un incremento del 13% respecto a los 72.078 euros recaudados la edición anterior, como detallan los impulsores de la iniciativa. A la aportación realizada por los clientes se suma la donación directa de 110.000 euros por parte de Alcampo, así como las contribuciones de Oney y Nhood, que han aportado 3.000 euros cada una y en total suman 116.000 euros.

Esta campaña se ha desarrollado en 373 tiendas, 20 menos que en la edición anterior (393 centros), lo que supone una reducción cercana al 5% en el número de establecimientos participantes.

Esta initiciativa ha contado además con el apoyo del voluntariado, con equipos de Cruz Roja que ha repartido por todo el territorio nacional, siendo más de 2.700 personas voluntarias, Alcampo y las empresas colaboradoras, que han estado presentes en las tiendas informando y sensibilizando a los clientes sobre la importancia de colaborar con esta iniciativa.

Desde su puesta en marcha en 2012, 'Desayunos y Meriendas #ConCorazón' se ha consolidado como una de las principales iniciativas de colaboración entre Alcampo y Cruz Roja. Entre 2012 y 2020, la iniciativa se desarrolló a través de donaciones en especie, consistentes en alimentos propios de desayunos y meriendas, con una estimación de más de 3,8 millones de euros en productos donados, que permitió que más de 77.000 niños y niñas pudieran disfrutar de desayunos y meriendas.

A partir de 2021, la campaña dio un paso más evolucionando hacia la recaudación de donativos económicos en las líneas de caja Alcampo. Desde entonces se han recaudado más de 1,4 millones de euros (incluido este año), que han permitido apoyar a cerca de 24.500 niños y niñas.