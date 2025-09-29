La Asociación Española de Fundaciones celebra en Sevilla la novena edición del Foro Demos

La Asociación Española de Fundaciones (AEF) organiza la novena edición de #ForoDemos, el evento de referencia en el sector de las fundaciones y la sociedad civil. - AEF

Girará en torno a la filantropía, conflictos bélicos y fundaciones, entre otras cuestiones

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Fundaciones (AEF) celebrará en el CaixaForum de Sevilla entre el 30 de septiembre y 1 de octubre el #Demos2025, el IX Foro de Fundaciones y Sociedad Civil, el evento que llevará por lema 'Fronteras de la filantropía'.

"Las fronteras construyen nuestro mundo, delimitan nuestras culturas y nuestras sociedades. Fronteras naturales, políticas o legales, exteriores e interiores, materiales o intelectuales. La esencia de la filantropía está justamente en superar fronteras, límites y brechas. Antiguas y nuevas fronteras, visibles e invisibles, en un mundo incierto", han expresado en un comunicado la Asociación Española de Fundaciones.

Asimismo, han explicado que las fundaciones afrontan los desafíos demográficos, naturales, sociales y económicos "creando puentes y entablando conversaciones" y que la filantropía "reacciona ante el incremento de la población mundial, el invierno demográfico en algunas zonas, ante la vertiginosa revolución tecnológica y la polarización, reforzando los lazos".

Para conversar sobre estos temas, el miércoles 1 de octubre (09:30 - 10:30 horas), en la mesa redonda 'Filantropía y conflictos bélicos', se debatirá sobre cómo las guerras representan uno de los máximos desafíos para las asociaciones y fundaciones que operan sobre el terreno, tanto en las zonas de contienda como en las comunidades directa o indirectamente afectadas, con riesgo de pérdidas de vidas de voluntarios o la población civil, la protección de las personas en situaciones de extrema vulnerabilidad, la atención a los desplazados y su inclusión social en los países de acogida, desinformación y polarización de la opinión, o reconstrucción posterior.

Contará con la participación de Luis Manuel Martínez Meijide, Teniente General, exjefe de la Unidad Militar de la UME y Fundación de las Ciencias y las Artes Militares; Joaquín López, Secretario Técnico del Centro de Estudios de Derecho Internacional Humanitario (CEDIH) de Cruz Roja Española y Francisco Rey, Miembro fundador y Codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) y la moderación de Carolina Abellán, responsable de comunicación de AEF.

A continuación, se celebrará la mesa redonda 'Organizaciones internacionales y ONGs ante los cambios en el establishment internacional' (11:00 - 12:00 horas) sobre el papel de la filantropía a la hora de enfrentarse y dar respuesta a situaciones cronificadas como hambrunas, desplazamientos de poblaciones por guerras, fenómenos climáticos extremos o epidemias.

En la misma participará la participación de Rafael Dezcallar, diplomático y presidente de la Fundación Ayuda en Acción; Hanna Surmatz, Head of Policy de Philea (Philantropy Europe Association); Jordi Llopart, Asesor senior del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y Edelmira Campos, Asistente de Relaciones Exteriores en UNHCR/ACNUR España y la moderación de Juan Carlos Blanco, consultor y periodista.

Además, el 1 de octubre, Foro Demos tiene previstas varias sesiones sobre educación, inteligencia artificial, economía, desastres naturales, empleo y transición ecológica. De 11:00 a 12:30 horas, se celebra la sesión paralela 'Abandono educativo temprano en España: bases para una acción fundacional de prevención y retorno' con la participación de Miguel Ángel Sancho, presidente de la Fundación Europea Sociedad y Educación; Carmen García, presidenta de la Fundación Tomillo; Pilar Ponce, presidenta del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid; Ignacio Vázquez de la Torre, director general de la Fundación Don Bosco y Núria Danés, directora del Área de Inclusión Social en representación de Fundación La Caixa.

De 12:30 a 14:00 horas habrá sesiones paralelas: 'Economía del propósito: Cómo la empresa genera valor haciendo el bien', 'Filantropía ante los desastres naturales. La Dana' o 'Sostenibilidad económica: impulsando cambios sistémicos desde la filantropía'; que se reanudarán de 15:30 a 17:00 horas, con 'La IA aplicada a la autonomía e inserción social de las personas con discapacidad intelectual', 'Estrategias para la incorporación de la mirada rural, medioambiental, de edad y género' o 'Diseño de Futuros: Las fundaciones ante la transición justa'. A las 17:30 horas tendrá lugar la presentación de Tesauro de la Filantropía en España, a cargo de Marta Rey e Isabel Peñalosa, autoras de la obra.