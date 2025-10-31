Banco de Alimentos reconoce a Cabify por su labor humanitaria durante la dana

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compañía Cabify ha recibido un reconocimiento especial del Patronato de la Fundación Banco de Alimentos de Madrid por su labor solidaria en España durante el año pasado, con el que se destaca su compromiso con la mejora de la calidad de vida de las ciudades, especialmente en situaciones de emergencia social.

La distinción ha sido entregada en una gala celebrada esta semana y con la que se ha conmemorado el 30 aniversario de la Fundación, según informan en un comunicado.

Este reconocimiento tiene como una de las principales acciones el apoyo logístico y social brindado por Cabify a los ciudadanos valencianos tras los graves efectos de la dana, la catástrofe ambiental que afectó a diversas zonas de la Comunidad Valenciana en octubre de 2024.

Ante esta emergencia, la compañía respondió de forma inmediata proporcionando ayuda humanitaria a través del Banco de Alimentos. Durante las semanas posteriores, Cabify facilitó la movilidad de voluntarios y personas afectadas por la dana que necesitaban desplazarse a las zonas afectadas, muchas de ellas sin acceso al transporte público.

La compañía ha subrayado que mantuvo su compromiso con la región durante el periodo navideño, colaborando con el Banco de Alimentos y la Fundación Aladina en el reparto de juguetes para niños con cáncer, en un momento del año de especial sensibilidad para las familias.

"Cabify es mucho más que una empresa de movilidad. Cabify es una empresa social, con valores, y con las personas como principal eje de acción. En momentos difíciles, la movilidad puede ser una herramienta para conectar, asistir y cuidar a quienes más lo necesitan. Este reconocimiento nos dice que estamos haciendo las cosas bien, y nos anima a seguir impulsando una movilidad que no solo sea sostenible, sino también solidaria y humana", ha asegurado el director general de Cabify en España, Alberto González.