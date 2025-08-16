'Camino de Santiago, por un camino más accesible' de Fundación ONCE: accesibilidad en más de 400 puntos

La Fundación ONCE analiza la accesibilidad de más de 400 puntos de interés del Camino de Santiago Francés - FUNDACIÓN ONCE

MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El proyecto del 'Camino de Santiago, por un camino más accesible', de Fundación ONCE, ha incluido en su página web el análisis de accesibilidad de 427 puntos de interés del Camino de Santiago Francés a lo largo de todo su recorrido, lo que supone un incremento de lugares examinados del 16,6% en un año.

Se trata de una información que se va actualizando con el fin de ofrecer datos prácticos a los peregrinos con discapacidad que deciden hacer la ruta francesa, "la más seguida por los amantes del camino", tal y como ha destacado la fundación en una nota de prensa.

Así, entre los puntos de interés que se están analizando figuran albergues, iglesias, oficinas de atención al peregrino y centros de salud, entre otros.

Además de la información sobre accesibilidad de los puntos de interés mencionados, los usuarios pueden encontrar en la web también cuestiones relacionadas con la accesibilidad de las distintas etapas, consejos para preparar el trayecto, recomendaciones de tecnologías accesibles y enlaces de interés para completar los datos disponibles en este sitio.