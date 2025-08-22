El centro comercial Miramar, en Fuengirola (Málaga), y Cruz Roja recogerán material escolar para la 'vuelta al cole'

FUENGIROLA (MÁLAGA), 22 (EUROPA PRESS)

El centro comercial Miramar, en Fuengirola (Málaga), en colaboración con Cruz Roja, promoverá una 'vuelta al cole' solidaria a través de la campaña 'School4all', una iniciativa que tiene como objetivo recoger material escolar nuevo para ayudar a niños en situación de vulnerabilidad. Esta campaña de donaciones, que se celebra anualmente desde el año 2022, tendrá lugar desde este viernes y hasta el próximo 31 de agosto.

Según han explicado desde el centro comercial malagueño, las donaciones se llevarán a cabo en el stand ubicado en la planta baja, frente a Carrefour, desde las 10,00 horas de la mañana y hasta las 22,00 horas de la noche. Voluntarios de Cruz Roja serán los encargados de recoger el material durante los días que dura la campaña.

Tanto Miramar como Cruz Roja han invitado a la ciudadanía a "participar activamente en esta acción solidaria y así aliviar el impacto económico de la vuelta al colegio para las familias necesitadas". Además de recoger material escolar, la acción busca sensibilizar sobre la importancia de la educación y el impacto positivo que cada donación puede tener en la vida de un niño.

Con el propósito de facilitar el acceso igualitario a la educación, además de promover por tercer año consecutivo esta campaña solidaria, el centro comercial Miramar aportará una donación económica de 500 euros para completar la compra de material escolar para las familias vulnerables de Fuengirola.

Desde el centro comercial han incidido en que "tenemos una responsabilidad social con Fuengirola, no podemos mirar hacia otro lado antes realidades que les afectan". "Por eso, volvemos a comprometernos un año más, acompañando a Cruz Roja, con esta campaña que trata de lograr una incorporación igualitaria y apoyando a quienes más lo necesitan", han añadido.

PROGRAMA VIGÍAS

La iniciativa solidaria 'School4All' se enmarca en el programa Vigías creado por Miramar y que realiza a lo largo del año diversas iniciativas en apoyo a la comunidad. Con el objetivo de dar identidad a las distintas iniciativas que desarrolla Miramar en el ámbito ESG a lo largo del año, Vigías desarrolla programas para las personas, el medioambiente y la comunidad.

Partiendo de estas tres verticales, las acciones que desempeña Miramar a lo largo del año refuerzan el compromiso por "hacer de Fuengirola una comunidad más solidaria, inclusiva y próspera". Entre otras acciones, Miramar respalda anualmente a la Asociación Española Contra el Cáncer de Fuengirola, recaudando fondos para la investigación. También colabora con la Asociación Adimi Mijas y Down Málaga para fomentar la contratación de personas con discapacidad y organiza jornadas de concienciación sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA).