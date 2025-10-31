CEOMA recibe Mención de Honor en los Premios Supercuidadores 2025 por su labor en el envejecimiento activo - CEOMA

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) ha recibido este viernes una Mención de Honor en la categoría Tercer Sector Nacional de los Premios Supercuidadores 2025 por su "liderazgo en el envejecimiento activo y la defensa de los derechos de las personas mayores en el ámbito nacional e internacional".

Supercuidadores es una entidad impulsada por la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) cuyos premios reconocen desde hace 11 años "la excelencia en el cuidado y la responsabilidad social". La entrega de los galardones ha tenido lugar en en el Auditorio Rafael del Pino, en Madrid.

Además de CEOMA, han recibido la Mención de Honor en la categoría del Tercer Sector en el ámbito nacional la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), y en el ámbito local, la Fundación ASTIER.

Por su parte, el presidente de CEOMA, José Luis Santillana, ha agradecido el reconocimiento en nombre de la Confederación y ha destacado que esta distinción "pertenece a todas las personas mayores" que "defienden sus derechos y hacen oír su voz en una sociedad que aún debe aprender a valorar su experiencia".

"En CEOMA trabajamos cada día para que las personas mayores tengan visibilidad, participación y respeto, y para que su papel sea reconocido como esencial en la construcción de una sociedad más justa y solidaria", ha indicado.

El objetivo de estos galardones es visibilizar la labor de los cuidadores familiares y profesionales, así como reconocer el compromiso social, la innovación y la responsabilidad corporativa de empresas, entidades y administraciones públicas en el ámbito de los cuidados y la dependencia.