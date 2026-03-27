CEPES destaca el "gran avance" que supone la Ley de Economía Social

CEPES valora la aprobación, en el Pleno del Congreso de los Diputados, de la Ley Integral de Impulso a la Economía Social - CEPES

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), Juan Antonio Pedreño, ha valorado positivamente la aprobación, este jueves en el Pleno del Congreso de los Diputados, de la Ley Integral de Impulso a la Economía Social, que ha calificado de "gran avance".

"Es un día de celebración y para estar contentos. Esta ley supone un gran avance que refuerza la Economía Social española y el reconocimiento de su papel estratégico", ha asegurado Pedreño, que ha subrayado que la aprobación de la norma ha permitido situar a la Economía Social en el centro del debate parlamentario, visibilizando la relevancia de este tejido empresarial.

Además, ha mostrado su agradecimiento "a todo el arco parlamentario" por el reconocimiento hacia estas empresas y entidades "durante toda la tramitación y en el Pleno" y ha destacado el impulso del Ministerio de Trabajo y Economía Social: "Agradezco el esfuerzo y el trabajo del Ministerio, de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz y de todo su equipo, por su compromiso permanente para que esta ley saliera adelante".

Según CEPES, la nueva norma supone un avance cualitativo en la configuración del sector, especialmente para las empresas de inserción, que ven reforzada su identidad jurídica y su modelo de intervención social. Asimismo, afirma que la ley clarifica el perímetro de la Economía Social, integrando exclusivamente a los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social (CEEIS) dentro de este ecosistema empresarial.

La ley también incorpora avances en materia de modernización y simplificación. Entre ellos, CEPES destaca la posibilidad de que las cooperativas puedan celebrar asambleas por medios telemáticos con plenas garantías legales, así como la reducción de cargas administrativas. Estas medidas refuerzan la capacidad operativa de las entidades y mejoran su competitividad en un entorno económico cada vez más digitalizado.

En cualquier caso, la patronal de la Economía Social ha subrayado que la aprobación de la ley no cierra el proceso de mejora del marco normativo. "Se han producido avances importantes en la Economía Social, en las Empresas de Inserción y en los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social y en las Cooperativas, pero hay cuestiones que afectan a estas últimas que no han podido resolverse, y que desde hoy mismo vamos a empezar a trabajar para abordarlas en colaboración con todos los grupos políticos y con el ministerio", ha señalado Pedreño.

En este sentido, ha enfatizado en la importancia de trasladar al ámbito estatal avances ya presentes en algunas legislaciones autonómicas: "Debemos evitar asimetrías y garantizar que todas las entidades dispongan de las mismas herramientas de competitividad, con independencia de su territorio".

La Economía Social agrupa a más de 127.000 entidades, genera 2,5 millones de empleos directos e indirectos y representa el 11,1% del Producto Interior Bruto (PIB) en España.