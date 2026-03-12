Cien personas vulnerables se forman en oficios clave para la reconstrucción tras la dana junto a la ONG Cesal

Cien personas vulnerables se forman en oficios para la reconstrucción tras la dana junto a la ONG Cesal - JOAQUINCORBALAN

VALÈNCIA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de personas en situación de vulnerabilidad se ha graduado en siete formaciones impulsadas por la ONG Cesal, que ha ampliado y diversificado sus programas de inserción sociolaboral ante los oficios clave que requiere la reconstrucción de los municipios afectados por la dana.

Las siente formaciones se han impulsado gracias a la colaboración con Administraciones Públicas, gremios profesionales, grandes grupos empresariales, como Fundación Mapfre, Santander, Deloitte o Iberdrola, y pymes que han abierto sus puertas para el aprendizaje práctico, según ha explicado la ONG en un comunicado.

Las y los participantes se han formado en seis sectores estratégicos (panadería, construcción, electricidad, carnicería, pastelería y hostelería), para responder a la creciente demanda de mano de obra en el territorio.

El secretario autonómico de Empleo de la Generalitat Valenciana y director general de Labora, Antonio Galvañ, ha abierto el evento de entrega de diplomas, en el IVAM, y ha destacado que "un modelo que entiende la inclusión es la condición fundamental para generar un mercado de trabajo más fuerte, más justo y competitivo". "Invertir en inserción sociolaboral es invertir en cohesión social", ha afirmado.

Las entidades formadoras, la Fundación Laboral de la Construcción de la Comunidad Valenciana, Valencia Club Cocina, el Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia y Balance Pâtisserie Française han entregado los diplomas al estudiantado en las siete promociones: dos de panadería y una de hostelería, construcción, electricidad, despiece y pastelería.

En representación del alumnado, Martina Obono y Alex Omar Castejón han afirmado que "este diploma no es el final, es el comienzo". Han destacado, más allá de la técnica adquirida, la convivencia, el apoyo mutuo y el acompañamiento del equipo de Cesal y del profesorado. "Nos vamos con aprendizaje, experiencia y nuevas herramientas para el presente y el futuro", han asegurado. Además, han explicado que algunas personas ya han accedido a contratos laborales y otras continuarán formándose.

El director de Acción Social de Cesal en la Comunitat Valenciana, Raúl Jiménez, ha detallado que los itinerarios desarrollados se basan en la relación maestro-aprendiz y en un acompañamiento individual. "No solo habéis aprendido un oficio; habéis ganado en confianza en vosotros mismos", subrayó.

COMPROMISO CON LOS AFECTADOS POR LA DANA

El área de Acción Social de la ONG Cesal en la Comunitat Valenciana ha acompañado en 2025 a 1.330 personas beneficiarias directas y a más de 8.800 indirectas, superando las 10.000 personas alcanzadas mediante 14 proyectos activos.

Además del aumento y diversificación en los programas de inserción sociolaboral, el crecimiento se sustenta en la articulación de servicios de atención integral a personas y pymes en los municipios afectados por la dana.

Este trabajo, primero con las tareas de asistencia en la emergencia y, actualmente, con la reconstrucción y reactivación del tejido social y económico, se ha traducido en una ampliación del equipo y la apertura de dos centros de atención propios en Catarroja. Actualmente, se están poniendo en marcha nuevas líneas de trabajo y proyectos, con respaldo de la Generalitat Valenciana y de las alianzas con empresas y organizaciones privadas.