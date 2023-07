Cinesa salva más de 250 packs de comida en un mes junto a Too Good To Go

Dos personas llevan una bolsa de papel de Too Good To Go

Cinesa ha salvado más de 250 packs de comida en un mes, el equivalente a haber evitado la emisión de más de 625 kilos de CO2eq, tras unirse a Too Good To Go para combatir el desperdicio alimentario, según ha informado la compañía.

A través de esta iniciativa, los cines dan la posibilidad a los usuarios de la aplicación de adquirir 'Packs Sorpresa' a un tercio de su precio habitual, que contiene una variedad de productos como palomitas, perritos calientes o chocolatinas, entre otros, que no se vendieron durante la jornada. Estos packs se adquieren por 4,99 euros en la app, aunque su contenido está valorado en torno a los 15 euros de producto.

La alianza comenzó con una fase piloto en junio y la buena acogida de la iniciativa y su correcto desarrollado ha hecho que la colaboración se haya extendido de manera progresiva a otros establecimientos de la cadena. En la actualidad, Cinesa ya ha implementado la app en la totalidad de sus 35 cines de su red comercial de toda España.

Según el managing director SE&NE de Cinesa, Ramón Biarnés, en todos sus centros disponen de una amplia gama de productos que, si no se consumen en un primer momento, pueden ser perfectamente aprovechados en otra ocasión. "Ahora, gracias a los Packs Sorpresa de la colaboración con Too Good To Go, los clientes lo tienen más fácil que nunca para ser partícipes de una causa noble y necesaria", ha argumentado.

"Más de un tercio de toda la comida producida a nivel mundial se desperdicia y para acabar con este problema global y complejo es importante seguir uniendo fuerzas y generar alianzas para seguir generando mayor impacto positivo", ha destacado la directora general de Too Good To Go, Marie Lindström.

"Es por ello que estamos muy felices de sumar a Cinesa a nuestra comunidad y que sus 35 cines pasen a la acción frente al desperdicio alimentario. Contar con su compromiso e implicación es clave para acabar juntos con las consecuencias sociales, económicas y medioambientales que supone el desperdicio de comida y avanzar hacia un futuro más sostenible", ha añadido Lindström.