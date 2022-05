Los Conciertos Inclusivos de la SGAE llevan la música a colectivos vulnerables por quinto año

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación SGAE, a través del Consejo Territorial de la SGAE en Madrid, colabora con la celebración de los Conciertos Inclusivos, iniciativa social que ofrece actuaciones acústicas en directo en iglesias, comedores sociales y centros penitenciarios de la Comunidad de Madrid con el fin de acercar la música a colectivos en riesgo de exclusión.

La propuesta, organizada por Equipo e2, celebra ya su quinto aniversario con las actuaciones en mayo del guitarrista, compositor, productor y técnico Rafa Martín --el miércoles 11 de mayo en el Comedor Social Luz de Casanova a las 11:30 horas--, de la solista venezolana Sananda, una clásica de los circuitos de cantautor madrileños --el jueves 12 de mayo en el Centro de acogida San Isidro a las 17:30 horas-- y de Nia Zalén, joven cantante con amplio repertorio y musicoterapeuta que se estrena en Conciertos Inclusivos --el jueves 26 de mayo en la Fundación Rais sin Hogar a las 18:00 horas--.

Cada vez más, los Conciertos Inclusivos se están convirtiendo en un espacio creativo colectivo. Son muchos los asistentes a estos conciertos que se animan a participar y cantar con los artistas, desde canciones del imaginario colectivo hasta creaciones propias.

"No era consciente del trabajo de la Fundación SGAE y tampoco de cómo es tocar ante personas en riesgo de exclusión. Hacerlo me ha permitido darme cuenta de que por mucho que nos alejemos, al tocar tres acordes de Platero y tú siempre alguien se anima a cantar contigo. Si ellos van allí a buscar algún bocado para llevarse a la boca, porque la vida no se lo da, que un desconocido se anime a cantar contigo es el alimento que los artistas necesitamos", ha explicado Licenciado Vidriera, uno de los artistas participantes en esta iniciativa.

ACERCA DE 'CONCIERTOS INCLUSIVOS'

"Conciertos Inclusivos tiene como objetivo acercar la música y la cultura a los colectivos más vulnerables y desfavorecidos. Celebramos los conciertos en comedores sociales, capillas, cárceles... Pretendemos así dar visibilidad a la situación de estos colectivos y comprobar cómo la música les ayuda a romper su "rutina circular", dándoles la posibilidad de hacer algo diferente: escuchar, bailar y hablar de ello durante varios días*", ha explicado Federico Escribano, impulsor de este proyecto.

La lista de artistas que han participado en ediciones anteriores de Conciertos Inclusivos incluye a Barrio Negro, Marc Solá, Elena Andújar, Novana, Leonor Calvo, Oscar Novoa, Javier Cerezo, Licenciado Vidriera, Rafa Martín, Miguel Dandart o Julián Chocolatino, entre otros, que han ofrecido música en vivo y en directo a colectivos en riesgo de exclusión.