El Corte Inglés y la artista Soledad Sevilla se unen por ARCOmadrid en Serrano y Preciados con la obra 'Tramas y fugas'

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Corte Inglés ha anunciado una colaboración con la artista Soledad Sevilla (Premio Velázquez de Artes Plásticas 2020), con motivo de ARCOmadrid 2026, por lo que ha realizado una intervención artística a gran escala en la fachada de El Corte Inglés de Serrano y los escaparates de Preciados, titulada 'Tramas y fugas'.

Esta acción --una de las aproximaciones más ambiciosas de Sevilla al espacio urbano-- se inaugura este lunes 23 de febrero y se completa con un proyecto expositivo en el stand de El Corte Inglés en ARCOmadrid, que se celebrará del 4 al 8 de marzo, como ha dado a conocer la compañía.

Con esta acción, Sevilla despliega una compleja estructura de tramas hexagonales superpuestas, un motivo que atraviesa su obra desde los años 70 y que reaparece ahora en una escala monumental. "Cuando aparece el espacio, lo tengo claro. Eso es lo que tiene que ir ahí", ha asegurado la artista, que añade que este proyecto encontró en este emplazamiento su lugar natural, dando lugar a una superficie vibrante, geométrica y atmosférica, que establece un diálogo con la arquitectura de la artista sin imponerse a ella.

Así, en los escaparates de Preciados, la artista construye un espacio íntimo y recogido, en contraposición a la intensidad visual del entorno comercial, con una reflexión sobre la luz, la línea y la emoción en la que el visitante se enfrenta a un microcosmos poético que invita a la pausa en medio del tránsito urbano.

"Se va a ver, pero no va a invadir ni agredir; va a integrarse en Madrid", afirma Sevilla, que enfatiza en la voluntad de crear una obra que active la percepción del paseante sin alterar la identidad del entorno. Con esta acción, busca que el ciudadano se detenga frente a su obra, aunque sea unos segundos y se pregunte: "¿Esto qué es? ¿Es arte? ¿Es creación? ¿Es belleza?, con el fin de generar una chispa de curiosidad, una pausa capaz de abrir un espacio de reflexión y sensibilidad en la vida cotidiana del transeúnte.

Sevilla, cuya obra gira en torno a los ejes del espacio, la luz y el color, concibe esta intervención en términos de experiencia y no de representación, donde la ciudad se convierte en un soporte que prolonga su investigación sobre la percepción, la geometría y el tiempo. "La emoción es lo que te hace generar una obra, surge del interior y aparece la forma. La línea tiene infinitas posibilidades... puede llenar un espacio hasta que desaparece como unidad", relata.

La artista también ha destacado el nivel técnico y humano del equipo de El Corte Inglés durante el desarrollo del proyecto. "Pocas veces me he encontrado con un equipo tan preparado, tan contundente y tan generoso", ha reconocido, ya que esta acción requirió una compleja articulación entre ingeniería, diseño y sensibilidad plástica.

Con este proyecto, El Corte Inglés convierte sus edificios en Madrid en espacios culturales abiertos, accesibles y conectados con ARCOmadrid, una colaboración que culmina en el stand que la compañía presentará en la feria, donde se mostrarán obras clave de la artista.