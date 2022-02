Díaz destaca el papel de la economía social en España, que genera un 10% del PIB: "Han sido ejemplares en la pandemia"

Tras más de una década se reactiva el Consejo de Fomento de la Economía Social y Santiago de Compostela será capital de la Economía Social 2022

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha clausurado este 18 de febrero la constitución del Consejo Estatal para el Fomento de la Economía Social, que no se reunía desde 2010, un evento en el que ha destacado el papel de la ecomomía social en España, que genera un 10% del PIB. "Han sido ejemplares en la pandemia", ha destacado.

"Hemos convocado tras diez años de inacción al Consejo Rector de la Economía Social. Hemos modificado la norma, su configuración, su Constitución, lo hemos modernizado, lo hemos feminizado, hemos cambiado los procedimientos al efecto de que sean de mayor agilidad. En definitiva, hoy podemos decir que tenemos un Consejo rector de la economía social moderno y propio del siglo XXI en nuestro país", ha destacado la ministra en declaraciones previas a la clausura del acto, realizado en la sede de su ministerio.

"La economía social en nuestro país supone el diez por ciento del PIB. Afecta a más de 42.000 empresas en toda España, a más de dos millones de trabajadores y trabajadoras. Es una economía especialmente humana", ha aseverado la ministra.

En este sentido, ha subrayado que "en todas las crisis, la economía social, lejos de despedir a los trabajadores, los concita y los mantiene de forma especial". "Han sido especialmente ejemplares en estos años de pandemia y, por tanto, hoy me hace especial ilusión clausurar esta reunión", ha añadido.

La ministra también ha avanzado, como ha hecho posteriormente en la clausura del acto, que ha hablado "a primera hora" de la mañana con el alcalde de Santiago Compostela con Pepe Bugallo, así como con el presidente de la Xunta de Galicia, a quienes ha anunciado que la capitalidad española de la Economía Social "se va a residenciar este año en Santiago de Compostela".

"Creo que es muy importante. Los trabajos que hemos hecho este pasado año, tanto en Teruel como anticipadamente en Toledo, han sido de enorme trascendencia. Quiero dar las gracias a la economía social, a todas sus empresas, a los trabajadores", ha insistido Díaz, que ha vinculado el impacto de esta capitalidad --"recibida con gran entusiasmo"-- con la celebración del Xacobeo.

El Consejo Estatal para el Fomento de la Economía Social, un órgano asesor relevante para un tejido productivo que genera más de 2,3 millones de puestos de trabajo, no se reunía desde 2010. Las primeras reuniones comenzaron en 2008, año de su creación. El Consejo tiene como objetivo asesorar y servir de órgano consultivo del Gobierno en este ámbito, instaurando, tras una década de letargo, una dinámica de diálogo estructurada y colaborativa entre las diferentes administraciones vinculadas a la Economía Social.

El Consejo asesorará asimismo al Gobierno en la elaboración de las futuras medidas a adoptar como la nueva Estrategia Española de la Economía Social, las modificaciones legislativas referidas a las cooperativas y empresas de inserción o el impulso a la capitalidad de la Economía Social.

Su reactivación coincide con la aprobación, en el pasado mes de diciembre en la Unión Europea, del primer Plan de Acción de Economía Social, que se convertirá en una de las prioridades del programa de la Presidencia española de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023 en el ámbito del EPSCO. De forma más inmediata, contará con fondos del Fondo Social Europeo+ y del Plan Integral de Impulso a la Economía Social para la Generación de un Tejido Económico Inclusivo y Sostenible.

"Llevar 10 años sin acción no habla muy bien de las políticas publicas, lo que no quita que no estuvieran no trabajando", ha asegurado Díaz en el evento de clausura de su constitución. "Gracias a este tesón pese a la inacción de las políticas", ha reiterado.

"Pasada ya una década hemos reactivado este consejo. Nos da un poco de vergüenza", ha añadido Díaz, que ha detallado que este organismo reúne a los agentes de la Economía Social "en un diálogo polifónico" en el que también participan varios ministerios, comunidades autonómas, organizaciones sindicales o expertos, entre otros.

"No se habla de la economía social y es brutal. Genera más de dos millones de puestos de trabajo de calidad", ha apostillado la ministra que ha vuelto ha expresar su "agradecimiento sincero" ante este trabajo que, como ha indicado, es capaz de generar "un futuro mejor y más igualitario, en línea con la agenda 2030" gracias a su "papel aglutinador y de estímulo".

En el acto también han participado el secretario de Estado de Empleo y presidente del recién constituido Consejo Estatal, Joaquín Pérez Rey, y la directora general del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, Maravillas Espín.

JORNADA CONMEMORATIVA DE LOS 10 AÑOS DE LA LEY DE ECONOMÍA SOCIAL

La ministra también ha avanzado que el próximo 17 de marzo de 2022 tendrá lugar una jornada en el Reina Sofía (Madrid), realizada en colaboración con la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), para conmenorar los 10 años de la Ley de la Economía Social y que tendrá "un cariz internacional".

Además, ha detallado que hay "tres grandes normas" en las que van a empezar a trabajar "y que van a cambiar en un lapso temporal corto: la de empresas de inserción, la de cooperativas y de economía social".

"La complejidad que plantean los actuales desafíos socioeconómicos requiere de enfoques integrales e innovadores, y eso sólo se consigue aprovechando conjuntamente el talento de todos los agentes clave", ha asegurado la vicepresidenta segunda, quien se ha mostrado convencida de que el Consejo de Fomento de la Economía Social será un eje promotor de un nuevo modelo de crecimiento.

"La determinación del Ministerio es que despliegue su protagonismo en las decisiones que, desde ahora, continúen impulsando y desarrollando este sector de la Economía Social, que dibuja un futuro igualitario y a medida de todas las personas", ha finalizado.