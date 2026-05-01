'DiferentesYEficientes', la campaña de Fundación ONCE para impulsar la inclusión laboral y derribar estereotipos

Fundación ONCE, en colaboración con el ilustrador Javier Royo, Javirroyo, lanza la campaña ‘DiferentesYEficientes’ - FUNDACIÓN ONCE

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

Fundación ONCE, en colaboración con el ilustrador Javier Royo, Javirroyo, ha puesto en marcha una nueva campaña dirigida a promover la visibilización de la discapacidad en el ámbito laboral, además de impulsar la contratación inclusiva.

El objetivo principal de esta iniciativa es fomentar una cultura responsable de inclusión en las empresas, animando a las personas con discapacidad a aplicar a sus oportunidades de empleo, como ha dado a conocer la entidad.

La campaña, compuesta por una treintena de viñetas ilustradas y cinco piezas animadas, aborda con rigor y sensibilidad situaciones cotidianas relacionadas con la discapacidad, los estereotipos, los prejuicios y la importancia de la autonomía y el respeto. Los materiales están diseñados para sensibilizar y formar tanto a las empresas como a la sociedad.

Entre las temáticas que se abordan en las viñetas --todas ellas surgidas de dinámicas participativas con las propias personas con discapacidad-- se encuentran la sobreprotección y la autonomía, la necesidad de adaptación de los entornos a las capacidades y necesidades de apoyo de cada persona, la lucha contra prejuicios y etiquetas, la visibilización de discapacidades invisibles y el uso de lenguaje inclusivo y accesibilidad universal entre otras.

Las viñetas están disponibles en la web de Fundación ONCE para las personas que quieran tener la visión global de la campaña si bien serán distribuidas a través de redes sociales con el hashtag #DiferentesYEficientes a lo largo de las próximas semanas arrancando este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo.

"Queremos que las personas con discapacidad se sientan acogidas en entornos laborales en los que la discapacidad no merma oportunidades de crecimiento profesional e incluso aquellas personas con discapacidad que ya están trabajando se sientan seguras para dar el paso de aflorar su situación de discapacidad en la empresa, porque la inclusión empieza cuando podemos hablar de discapacidad con naturalidad", afirma la directora de Formación y Empleo, Operaciones y Estudios de Fundación ONCE, Sabina Lobato.

La responsable de Empleo de Fundación ONCE recuerda que menos del 12% de las personas con discapacidad en España (4,32 millones) tienen esta condición con origen congénito o desde el nacimiento. De otro modo, el 88% de las discapacidades se adquieren por accidente, enfermedades u otras causas a lo largo de la vida.

En este sentido, Lobato reitera que "hablamos de #DiferentesYEficientes porque la diversidad mejora los resultados. Cuando las personas pueden ser ellas mismas, los equipos trabajan mejor y las empresas toman mejores decisiones. Cada contratación inclusiva es un paso hacia una sociedad más justa con organizaciones más resilientes que dan respuesta a la diversidad social".

Además, manifiesta que "las treinta piezas ilustradas, de las que algunas están animadas, fácilmente reconocibles, nos ayudan a amplificar el mensaje y a derribar estereotipos de forma cercana y accesible. La animación facilita que estas historias se entiendan y se compartan, multiplicando su impacto en redes".

Lobato apunta a que "apostar por la inclusión desde las empresas hace que se favorezca la innovación y la productividad, procura el cumplimiento normativo, refuerza su prestigio reputacional y la identidad de marca, además de poder acceder a bonificaciones y ayudas para la contratación". También recuerda que Inserta Empleo, la entidad de servicios de empleo de Fundación ONCE, publica y actualiza periódicamente en colaboración con Garrigues la 'Guía de Incentivos a la contratación de personas con discapacidad'.