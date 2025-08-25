Una empresa de Cádiz protagoniza la campaña de ATA sobre una app para guiar a autónomos hacia la sosteniblilidad

CÁDIZ 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha presentado una nueva herramienta digital diseñada para acompañar a autónomos, microempresas y pymes en la implantación de prácticas sostenibles. Para ello, ha lanzado la app Action Plan, que cuenta con la empresa de Cádiz, El Hilo Rojo, como una de las protagonistas de su campaña europea.

En una nota, ATA ha detallado que la empresa vallisoletana Miel79 también es protagonista de esta campaña, lanzada junto con sus socios europeos en el marco del proyecto Start on Sustainability (SOS).

La campaña especial de difusión en redes sociales para que todos los autónomos españoles conozcan el proyecto SOS y puedan acceder a él, pone el foco en pequeñas empresas y autónomos sostenibles, a quienes se les explica cómo es el proceso para llegar a compaginar crecimiento económico y responsabilidad social.

El consorcio europeo del que forma parte ATA junto a Global Impact Grid (Alemania), European e-learning Institute (Dinamarca), Momentum Consulting (Irlanda), Pólnocna Izba Gospodarcza (Polonia), ha desarrollado esta aplicación con el objetivo de ayudar a los pequeños negocios a "pasar de la teoría a la acción" en lo que se refiere a la sostenibilidad.

Para ATA hay "una realidad que es ineludible" y es que "más del 60% de las pequeñas empresas reconoce que no sabe cómo empezar cuando se trata de la sostenibilidad". Por eso, esta WebApp ofrece a los usuarios un autodiagnóstico de su situación actual en ámbitos como la energía, los residuos o los proveedores; la definición de prioridades adaptadas a las necesidades de cada negocio; la creación de estrategias con metas medibles e indicadores simples; y el seguimiento del progreso con sugerencias de mejora.

Con esta herramienta, los autónomos y las microempresas pueden identificar dónde actuar primero, cómo diseñar un plan a medida y comprobar los resultados en tiempo real. Una vez analizada su realidad, los autónomos pueden tener acceso a Kit formativo que está accesible en la misma web.

"La sustentabilidad no es una opción de futuro, es una necesidad presente. Con la app Action Plan queremos que cualquier autónomo europeo pueda dar los pasos firmes para que su negocio sea más eficiente, competitivo y responsable", ha señalado la vicepresidenta de ATA, Celia Ferrero.

Sobre la empresa de Cádiz, El Hilo Rojo, ATA ha indicado que muestra cómo el 'upcycling' es una forma "creativa y divertida" de darle una segunda vida a la ropa. En el vídeo de la campaña, María, cofundadora de este taller, explica por qué decidió junto a Arabel, poner en marcha este proyecto y cómo lo han hecho sostenible.

Por su parte, Miel79 es una empresa familiar dedicada a la producción y comercialización de productos derivados de la colmena, formada por dos hermanos, Oscar y Samuel en Tiedra, Valladolid. La filosofía de Miel79 encuadra con lo que se busca en el Proyecto SOS, ya que dedican su esfuerzo en productos de excelente calidad combinando tradición e innovación, siempre de una manera responsable y sostenible con el medio ambiente y las abejas.