Las empresas refuerzan su liderazgo responsable ante la incertidumbre y los nuevos retos del modelo ESG, según expertos

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las empresas refuerzan su liderazgo responsable ante la incertidumbre y los nuevos retos del modelo ESG, como han coincidido en señalar los participantes de la última sesión del Ciclo de Conferencias Esade - Fundación SERES, celebrada bajo el título 'ESG en transición: contexto, cambio e incertidumbre', y centrada en analizar cómo las compañías están respondiendo a estos desafíos.

En el encuentro, representantes de Mahou San Miguel, PwC y Telefónica han compartido su visión sobre cómo las organizaciones están evolucionando del cumplimiento normativo hacia un liderazgo responsable, capaz de integrar la sostenibilidad en la estrategia, la cultura y el propósito empresarial.

Por su parte, la directora general de la Fundación SERES, Ana Sainz, ha abierto la jornada recordando el momento de incertidumbre actual y cómo los cambios geopolíticos, sociales y tecnológicos están afectando directamente al compromiso de las empresas con la sostenibilidad y la sociedad.

"El marco regulatorio europeo está evolucionando con rapidez y plantea nuevos retos para las empresas. En este contexto no debemos olvidar la gran oportunidad que supone convertir la sostenibilidad en un motor real de competitividad e impacto social. Hoy, liderar con propósito significa ir más allá del cumplimiento, integrar los ESG en la estrategia y en la cultura corporativa y generar valor tangible para las personas, el negocio y la sociedad", ha argumentado.

Por su parte, el profesor y director de los Programas de formación directiva para ONG del Instituto de Innovación Social de Esade, Ignasi Carreras, ha contextualizado la sesión señalando que el actual momento está "alterado a nivel geoestratégico, político, económico, social y tecnológico".

"Un panorama retador, incierto y complejo que exige a las organizaciones una visión clara y firme sobre su contribución al impacto social, así como compromiso en todos los niveles y capacidad para demostrar resultados", ha añadido.

Además, ha enumerado algunos de los grandes desafíos actuales: el declive del estado de bienestar y de la cooperación multilateral, el aumento de la polarización política, el crecimiento de los movimientos migratorios y el avance de la inteligencia artificial, que "abre enormes oportunidades de eficiencia y soluciones sociales, pero también plantea riesgos éticos según su uso".

A lo largo de la sesión, los participantes han coincidido en que el actual contexto de incertidumbre no debe suponer un freno, sino un estímulo para acelerar el compromiso de las organizaciones con la sostenibilidad. A juicio de los participantes, las empresas que consigan integrar los criterios ESG en su estrategia de negocio y en su cultura interna estarán mejor preparadas para afrontar los desafíos de un entorno global complejo, al tiempo que generarán confianza y valor a largo plazo.

Así, la directora general de la Fundación PwC, Marta Colomina, ha subrayado que "la sostenibilidad, más allá de modas o de contextos más o menos favorables, no es solo una necesidad para las empresas: es una oportunidad para diferenciarse, conectar con sus clientes e impulsar la innovación en productos y procesos".

Por su parte, la directora de Planificación Estratégica, Reputación Corporativa y Sostenibilidad de Mahou San Miguel, Beatriz Herrera, ha afirmado que "la resiliencia ESG no se improvisa: se construye desde la estrategia y el propósito, se demuestra en la acción y se valida con impacto positivo. En Mahou San Miguel, estamos preparados para liderar esta transición". "Por eso, hemos lanzado 'Compartimos Futuro', un marco que nos prepara para una ESG más regulada, tecnológica y auditable, con compromisos claros que nos impulsan a liderar esta transición con hechos", ha destacado.

Mientras, la directora global de Sostenibilidad (ESG) de Telefónica, Elena Valderrábano, ha asegurado que "en tiempos de incertidumbre, la ESG se convierte en una referencia fundamental. Reforzar la gestión de riesgos, fomentar una cultura de sostenibilidad y mantenernos firmes en los compromisos adquiridos es clave. La ESG ha venido para quedarse, como motor de eficiencia, resiliencia y valor. Y la digitalización responsable puede ayudarnos a afianzarla".

El debate ha puesto de manifiesto que la sostenibilidad corporativa está viviendo una etapa de transición ya que las empresas no se enfrentan únicamente a la obligación de cumplir con una normativa cada vez más compleja, sino también al desafío de transformar sus modelos de negocio para alinearlos con las expectativas sociales y medioambientales.

En este sentido, los participantes ha augurado que la próxima década será decisiva para consolidar una sostenibilidad madura, medible y coherente con el propósito empresarial, por lo que las alianzas, la innovación y la digitalización responsable jugarán un papel clave para garantizar que los compromisos ESG se traduzcan en resultados reales.