Eroski y Fundación ONCE renuevan su acuerdo para la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad

La consejera delegada de Grupo Eroski, Rosa Carabel, y el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán, renuevan su acuerdo para la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad. - EROSKI

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Eroski y Fundación ONCE han renovado este viernes su colaboración mediante la firma de un nuevo Convenio Inserta dirigido a impulsar la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad.

Así lo ha dado a conocer Eroski, que ha destacado que el acuerdo contempla 86 nuevas contrataciones en el grupo de distribución hasta el 31 de enero de 2030, que se sumarían a las 184 incorporaciones realizadas desde el inicio de la colaboración entre ambas entidades.

La firma del convenio ha tenido lugar en el HUB de Por Talento Digital de Fundación ONCE, en Madrid, y ha contado con la participación de la consejera delegada de Grupo Eroski, Rosa Carabel, y el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán.

También han asistido la secretaria general de Fundación ONCE y vicepresidenta ejecutiva de Fundación ONCE, Virginia Carcedo, y el director de Relaciones Laborales, Prevención y Administración en Grupo Eroski, Gonzalo Fernández Ibañez.

"Este convenio refleja nuestra forma de entender la empresa: como un proyecto abierto, diverso y comprometido con las personas. Queremos seguir avanzando en la creación de oportunidades laborales y en la construcción de entornos en los que cada persona pueda desarrollar plenamente su talento", ha dicho Rosa Carabel.

Por su parte, Alberto Durán ha explicado que la renovación de este acuerdo refleja "una visión compartida sobre el papel que deben desempeñar las empresas en la construcción de una sociedad más inclusiva". "Cuando la diversidad forma parte de la estrategia de una organización, se generan más oportunidades, se fortalece el talento y se crea un impacto positivo que trasciende el ámbito laboral", ha afirmado.

PERFILES MÁS ADECUADOS

Para cubrir los nuevos puestos de trabajo que se vayan ofertando, la cooperativa podrá recurrir a Inserta Empleo (Fundación ONCE), cofinanciada por la Unión Europea y especializada en la orientación, formación e intermediación laboral de personas con discapacidad, que se encargará de identificar y preseleccionar los perfiles más adecuados para las necesidades de la organización.

De este modo, ha aclarado que las incorporaciones se realizarán de acuerdo con las necesidades de Eroski y en condiciones laborales de mercado. Asimismo, Inserta Empleo podrá realizar el seguimiento de los procesos y de las personas contratadas, respetando las competencias y la política de recursos humanos de la cooperativa.

Por otro lado, el convenio incluye el desarrollo de acciones formativas para mejorar la cualificación y la empleabilidad de las personas con discapacidad, así como su posible incorporación a programas de prácticas.

Fundación ONCE pondrá también a disposición de Eroski el programa de becas Oportunidad al Talento, destinado a favorecer la formación de excelencia, la movilidad internacional y la especialización de estudiantes con discapacidad en ámbitos con una elevada empleabilidad.

El acuerdo contempla igualmente el impulso de buenas prácticas en materia de accesibilidad universal y diseño para todas las personas en los bienes y servicios ofrecidos por Eroski; y promover las compras responsables, la colaboración con centros especiales de empleo y la incorporación de cláusulas sociales en las relaciones con proveedores y colaboradores.

INICIATIVAS DE SENSIBILIZACIÓN

Ambas organizaciones desarrollarán, además, iniciativas de sensibilización y comunicación orientadas a favorecer una percepción social positiva de la discapacidad y a visibilizar el valor que aporta el talento diverso a las empresas y a la sociedad.

Eroski renovará, asimismo, su participación en el Foro Inserta Responsable, un espacio promovido por Fundación ONCE para compartir conocimiento y buenas prácticas en materia de responsabilidad social empresarial, discapacidad y gestión estratégica de la diversidad.

El convenio estará vigente hasta el 31 de enero de 2030 y contará con una comisión mixta de seguimiento, integrada por representantes de ambas entidades, que se reunirá al menos una vez al año para evaluar las acciones desarrolladas y aprobar los correspondientes planes de trabajo.