España necesitará 37 años en cerrar la brecha de género, que supone más de 255.000 millones de euros, según un estudio

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

España necesitará 37 años, si se continúa al ritmo actual, en cerrar "completamente" la brecha de género entre hombres y mujeres, según se desprende del V Índice ClosingGap, presentado este miércoles en Madrid, en el que también se constata que, en clave económica, el coste de oportunidad de la brecha de género en España es de 255.755 millones de euros, lo que equivale a un 17,1% del PIB de 2023.

El documento detalla que la paridad de género en España mejoró por tercer año consecutivo y ha alcanzado un 65,7% en 2024, es decir, 0,8 puntos por encima del ejercicio anterior, mientras que 2061 se sitúa como el año en el que se cerraría la brecha entre mujeres y hombres, si la evolución mantiene el ritmo de los últimos años.

Según el estudio, el impacto económico de la desigualdad se debe a tres factores: la menor participación laboral de las mujeres, debido a que todavía trabajan menos horas y en menor proporción que los hombres; la mayor presencia en empleos a tiempo parcial, lo que reduce su aportación al PIB; y la menor representación en sectores de alta productividad, como las disciplinas STEM y el ámbito digital.

Por sectores, el informe ha analizado cinco áreas que afectan la paridad de género, con una evolución positiva en las categorías de Conciliación (+1,3%), Digitalización (+1,2%) y Empleo (+0,7%); un mantenimiento en Educación (69.9%) y una caída de 0,2 puntos en Salud y Bienestar (83,7%).

En rueda de prensa, la directora general de la Asociación ClosinGap, Lucila García, ha subrayado que, a pesar de los avances, "la conciliación sigue siendo una asignatura pendiente", por lo que ha reclamado "políticas públicas y estrategias empresariales que promuevan una corresponsabilidad real entre hombres y mujeres".

En materia de empleo, el informe constata un incremento en la presencia de mujeres en puestos de liderazgo en el sector privado, frente a la participación en liderazgo dentro de la administración pública, que ha disminuido.

En concreto, la brecha en Empleo se sitúa en el 68,1%,, por lo que aún queda un 31,9% de brecha de género por cerrar, con avances en reducción en la brecha salarial, a pesar de un menor avance en la tasa de actividad y empleo, así como en las horas trabajadas y en la representación femenina en cargos de liderazgo en el sector público.

En Educación, la brecha se mantiene estable respecto al año anterior. A pesar del ligero aumento en la presencia de mujeres en carreras STEM, según el estudio, esto se debe más a la disminución del número de hombres en estas disciplinas. En este caso, el indicador se sitúa en el 69,9%, por lo que aún queda un 30,1% por cerrar.

En este punto, la directora de consultoría estratégica y económica de PwC España, Anna Merino, ha recordado que "el reto de la educación STEM sigue siendo clave. Se ve una ligera mejora, pero sigue sin ser suficiente". "Hay que romper con los estereotipos que alejan a las niñas de estas disciplinas desde edades tempranas y fomentar su participación en sectores tecnológicos y científicos, que son los motores de la economía del futuro", ha reclamado.

LA CONCILIACIÓN SE ACERCA A NIVELES PREPANDEMIA

La categoría de la conciliación es la que experimentó un mayor crecimiento en el último año (1,3% en comparación interanual). Concretamente, el indicador alcanzó el 43,4%, acercándose de nuevo a los niveles previos a la pandemia, cuando se convirtió en la variable más afectada.

En este sentido, el estudio incide que el número de mujeres inactivas por realizar tareas del hogar se redujo en 2024, mostrando una progresión favorable en los últimos años. Aunque la tasa de parcialidad por razones de conciliación se acerca a la paridad, los autores del informe piden seguir promoviendo políticas y prácticas que favorezcan la conciliación entre la vida laboral y la personal, garantizando que tanto mujeres como hombres puedan disfrutar de un equilibrio saludable entre sus responsabilidades laborales, familiares y personales.

"La conciliación sigue siendo un gran desafío. Aunque se han visto avances, las mujeres siguen asumiendo una carga desproporcionada en las tareas del hogar y el cuidado familiar. Esto no solo afecta su desarrollo profesional, sino que impacta en la economía del país", ha denunciado García.

En el ámbito de la Digitalización, se ha registrado el segundo repunte más significativo del año, con una evolución muy positiva desde 2018, cuando la cifra se situaba en el 70%. Este crecimiento fue impulsado por una mayor presencia de mujeres en empleos del sector de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

No obstante, este ámbito sigue siendo el que presenta la mayor disparidad de género dentro del segmento digital. Así, el indicador se sitúa en el 75,1% por lo que queda un 24,9% de brecha de género por cerrar.

En el campo de la Salud y el Bienestar, el indicador se situó en el 83,7%, lo que significa que aún queda un 16,3% de brecha de género en este ámbito. Aunque esta es la categoría donde se ha alcanzado mayor paridad, el índice muestra que la tendencia no es favorable para las mujeres en los últimos años pues el indicador se contrajo un 0,2% en 2024, principalmente, como consecuencia de un aumento del riesgo de pobreza o exclusión social y de la caída de los años de buena salud respecto a la esperanza de vida.

A tenor de los datos, la directora de consultoría estratégica y económica de PwC España, Anna Merino, ha señalado que "los datos demuestran que la igualdad de género no es solo una cuestión de justicia social, sino también una cuestión de competitividad y crecimiento económico". "Se habla de una oportunidad de más de 255.000 millones de euros para la economía española, por lo que no se puede ignorar este potencial", ha alertado.

Para la presidenta de ClosinGap, Marieta Jiménez, hay que "actuar con determinación". "Tenemos datos sólidos, incontestables, que demuestran que cuando hay voluntad política y compromiso empresarial, el avance es real", ha asegurado.

El TELETRABAJO QUITA VISIBILIDAD A LAS MUJERES

Tras dar a conocer los resultados del estudio, se ha celebrado una mesa redonda con la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor; el consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo, y la Chief People Officer de Telefónica, Marta Machicot.

En su intervención, Corredor ha expresado su preocupación por la escasez de talento femenino en áreas científico- tecnológicas y ha defendido que la transformación digital y la transición energética "requieren talento diverso". Además, ha alertado sobre el riesgo del teletrabajo para las mujeres.

"Cuidado con el teletrabajo, mujeres, señoras. Es un arma de doble filo porque implica estar ausente de centros de decisión y de espacios de poder. Aún hoy, los sistemas de interrelación profesional siguen respondiendo a un modelo masculino que premia la presencialidad y las jornadas extraordinarias. Si las mujeres no están presentes, corren el riesgo de ser invisibles y de que su talento pase desapercibido", ha advertido.

Por su parte, González ha destacado el compromiso de su empresa con la inclusión, en referencia al programa ' Ellas te lo cuentan' en el que profesionales STEM comparten experiencias para motivar a nuevas generaciones. "Si en un proceso de selección no hay candidaturas femeninas competitivas, significa que algo hicimos mal", ha sentenciado.

Por último, Machicot ha subrayado que "es clave garantizar la transparencia de oportunidades y mejorar la sensibilización dentro de las empresas para que las mujeres puedan avanzar sin obstáculos". "Llega un momento en la vida de muchas mujeres en el que deben elegir entre seguir avanzando en su carrera o atender responsabilidades personales, y no debería ser así. No se trata solo de apoyar a las mujeres, sino de cambiar la mentalidad colectiva para que la conciliación no sea vista como un obstáculo, sino un derecho compartido", ha reclamado.