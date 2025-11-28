FESBAL reconoce a empresas y voluntarios en la XXII edición de los Premios Espiga de Oro y su 30 aniversario

Ceremonia de entrega de la XXII edición de los Premios Espiga de Oro de FESBAL - CARLOS MUIÑA

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española del Banco de Alimentos (FESBAL) y los 54 Bancos de Alimentos asociados han reconocido a empresas y voluntarios en la gala de entrega de los premios Espiga de Oro 2025, que este año cumple su XXII edición y que coincide con el 30 aniversario de la entidad.

En la ceremonia se han entregado los premios Espiga, Espigas autonómicas y Espiga de Oro, reconocimientos que otorga la Federación Española de Bancos de Alimentos a las empresas, instituciones y fundaciones que han destacado con donaciones de alimentos, prestación de servicios, cesión de instalaciones, campañas, difusión mediática y proyectos solidarios, para luchar contra la pobreza alimentaria y acompañar a los 54 Bancos de Alimentos en su lucha por ayudar a las personas que más lo necesitan.

En la gala --realizada en el auditorio de CaixaForum de Madrid que, por séptimo año consecutivo, cedió sus instalaciones de manera gratuita, el presidente de FESBAL, Pedro Llorca Llinares, señaló en su discurso de apertura la importancia del compromiso social que ha permitido que la organización se mantenga como referente en la lucha contra la pobreza alimentaria y el desperdicio de alimentos.

"Treinta años después de aquel inicio, aquí seguimos: más fuertes, más coordinados y más comprometidos que nunca. Vosotros hacéis posible el milagro de la solidaridad", afirmó, además de destacar el "papel crucial del voluntariado, la generosidad de la sociedad española y el trabajo silencioso de los Bancos de Alimentos para responder a crisis económicas, emergencias sanitarias y desigualdades crecientes".

El galardón principal (la Espiga de Oro 2025) fue concedido a Nespresso por su compromiso social y su apoyo continuado a los bancos de alimentos. Gracias a su proyecto de economía circular e impacto social 'Arroz Solidario de Nespresso', los bancos de alimentos han podido distribuir, desde 2022, más de 6.070.000 raciones de arroz entre personas en situación de vulnerabilidad. El premio fue entregado por Llorca a la directora general de Nespresso en España, Brigitte Felber.

Durante la ceremonia también se hizo entrega del Premio Apoyo Logístico 2025 a Consum; el Premio Comunicación 2025 para la Asociación de la Prensa de Madrid; y el Premio Fidelidad 2025 a Fundación Occident y Crédito y Caución. En el caso de los Premios Espigas Autonómicas 2025 recayeron en Fundación Michelin España Portugal (Burgos), Fundación Alimerka (Asturias) y Angulas Aguinaga (Gipuzkoa).

Uno de los momentos más emotivos de la gala fue la entrega de las Insignias de Oro como reconocimiento a su trabajo desinteresado a 7 personas que han formado parte del equipo voluntario de los Bancos: Mercedes Benítez Sánchez (Melilla), Emilio Portillo Rubio (Huelva), Leopoldo Isabel Yuguero (Segovia), Pablo Prada Hernández (Madrid), José Manuel Pascual-Salcedo (La Rioja), Manuel Lanza Alandi (Toledo) y Daniel Fernández Conde (Álava).