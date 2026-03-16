PP acusa al Gobierno de empeorar la vida de los jóvenes: "Si necesitan gasolina no van a pagar con un 'no a la guerra'"

Archivo - El diputado del PP, Juan Andrés Bayón. - PP - Archivo

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Partido Popular Juan Andrés Bayón ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "empeorar" en estos ocho últimos años las condiciones de vida de la juventud española y le ha afeado que los jóvenes no pueden pagar la gasolina con un "no a la guerra".

"Queda muy bien y es muy bonito y es una obviedad que todos compartimos el decir 'no a la guerra' pero muchos jóvenes cuando necesitan echar gasolina para poder ir a su puesto de trabajo no van a pagar con un 'no a la guerra'", ha reprochado Bayón al Ejecutivo.

Así lo ha indicado este lunes durante su intervención en la Comisión de Juventud e Infancia, en el Congreso, en la que han comparecido la directora general del Instituto de la Juventud, Margarita Guerrero, y la directora del Observatorio de la Juventud, Laura Lobato.

"CONGELAR ÓVULOS EN VEZ DE LOS PRECIOS DEL ALQUILER"

Además, ha defendido algunas propuestas del PP para aumentar la natalidad, como "la congelación de óvulos", a lo que la directora general del Instituto de la Juventud le ha respondido que le "preocupa" que "quieran congelar óvulos en vez de congelar los precios de los alquileres".

"Puedes estar del lado de los derechos de las personas, del derecho a la vivienda o puedes estar del lado del rentismo y ustedes están del lado del rentismo y por eso tienen un problema y por eso pretenden resolverlo congelando óvulos, pero mire, yo les invito a ambos partidos, a PP y a Vox, a que apoyen la prestación universal de crianza", ha subrayado Guerrero.

Durante la comisión, Guerrero y Lobato han presentado el Informe Juventud en España 2024 que presenta a una juventud "abierta a la multiculturalidad", preocupada por "la situación económica, la calidad de la educación, el acceso al empleo, el acceso a la vivienda y la salud mental", más interesada en la política que los jóvenes de hace 40 años y en su "mayoría, preocupada por la desigualdad entre hombres y mujeres" pese a los "discursos negacionistas".

En este sentido, el diputado del PSOE Jonay Quintero ha destacado que el informe desmonta "tópicos" como el de "una juventud despolitizada" o "que los jóvenes son mayoritariamente de ultraderecha". "Esto es completamente falso, la juventud de nuestro país es abierta, diversa", ha defendido. Además, la diputada Emilia Almodóvar ha añadido que el estudio muestra "una juventud fuerte, que está viva, reivindicativa".

"LA JUVENTUD NO SE LEVANTA CON PULSERITAS EN LA MUÑECA"

Desde el PSOE también se han defendido de las críticas del PP y le han afeado su "estrategia de bloquear y esperar a que el país tropiece" al tiempo que han subrayado que "la juventud de España no se levanta con pulseritas en la muñeca".

En esta misma línea, desde Sumar han puesto en valor que el informe pone de manifiesto que la juventud española no es "ni mucho menos reaccionaria" ni "egoísta, frívola o desorientada" y ha achacado la "desconfianza institucional" a "la extrema derecha".

"Nadie se emancipa con banderitas en las pulseras", ha criticado el diputado de Sumar Nahuel González, al tiempo que ha defendido que "las verdaderas políticas de natalidad son derechos, alquileres asequibles, salarios dignos" y "no señalar al migrante". "¿De verdad vamos a dejarle el país a esta gente?", se ha preguntado.

LOS JÓVENES "PREFIEREN A VOX"

Mientras, la diputada de VOX Blanca Armario ha señalado que la "etiqueta" que llevan los jóvenes españoles "a su espalda" es "la de abandono" por parte de "comunidades autónomas y gobiernos centrales" y ha asegurado que "la juventud española sí que prefiere a Vox".

"Ustedes son los que venían aquí a eliminar la casta política. Ustedes se han convertido en una estafa", ha reprochado a los diputados de Sumar. Además, ha acusado al Gobierno de "preferir a otros antes que a los jóvenes españoles" al dedicarse a "favorecer la regularización de miles y miles de inmigrantes".

En respuesta a Vox, la directora del Instituto de la Juventud ha mostrado su "preocupación" por la "fijación con el tema de las migraciones" y ha advertido de "que no existe la historia de la humanidad sin las migraciones".

"No es mi culpa si ustedes no han asumido todavía que todas las especies de este planeta migran y, bueno, si ustedes quieren ser la excepción pues los animo a que hagan un retiro en algún lugar donde no se puedan mezclar con nadie pero esto sería únicamente un ensayo científico porque en la práctica no existe ni es posible", ha zanjado Guerrero.