Fundación ONCE financia 10 proyectos de apoyo a la educación de niños con discapacidad en 47 centros educativos

Proyectos de apoyo a la educación de niños con discapacidad - FUNDACIÓN ONCE

MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Fundación ONCE ha apoyado el desarrollo de diez proyectos dirigidos a la educación de menores de edad con discapacidad puestos en marcha por otras tantas entidades en 47 colegios de distintas comunidades autónomas, de los que se beneficiarán de forma directa 189 estudiantes con discapacidad, así como sus entornos, según ha informado la fundación.

Esta acción se enmarca en la II Convocatoria de ayudas económicas de Fundación ONCE para la promoción socioeducativa de la infancia con discapacidad 2026-2027 y forma parte del Programa Estatal FSE+ de inclusión social, garantía infantil y lucha contra la pobreza 2021-2027.

En el marco de esta convocatoria se han seleccionado proyectos de promoción socioeducativa dirigidos a infancia con discapacidad, con necesidades educativas especiales o con necesidad específica de apoyo educativo, para mejorar su bienestar, participación, aprendizaje y permanencia en el sistema educativo.

Las diez entidades seleccionadas son Fundación Valentia de Huesca; Amadip Esment Fundació y Fundación Nemo, ambos de las Islas Baleares; Apat de Lorca y Amiab, en Murcia; Amiab también cuenta con un proyecto Castilla-La Mancha junto con Asprona y Autrade; y Asociación Provincial Sindrome de Down Sevilla y Autismo Sevilla en Andalucía. Su intervención se realizará a lo largo del curso académico 2026-27 en un total de 47 colegios, y 189 estudiantes con necesidades educativas especiales.

La fundación ha destacado que cuatro de ellos, como son Amadip, Autrade, Fundación Valentia y Apat, dan continuidad al trabajo que se pudo poner en marcha con el apoyo de la primera edición de esta convocatoria.

El objetivo de los proyectos seleccionados es mejorar el bienestar infantil, como motor de desarrollo y aprendizaje, incrementando la participación y vinculación en el entorno escolar de la infancia con necesidades educativas vinculadas a una situación de discapacidad.

También buscan apoyar a los niños en la transición hacia la etapa educativa secundaria, enseñarles a desarrollar competencias socioemocionales, reducir las situaciones de segregación o trato discriminatorio, incrementar el bienestar y fortalecer la resiliencia emocional y la participación de las familias de estudiantes con discapacidad.

Para ello, las entidades intervienen en el fomento de la inclusión y aprendizaje dentro y fuera del aula; favorecen la participación y convivencia en los espacios de ocio y tiempo libre, como recreos y espacios informales, y ajustan los apoyos para la adquisición de las competencias socioemocionales.

Así, todos los proyectos tienen un enfoque de aplicación y sistematización de buenas prácticas y están alineados con la perspectiva de análisis científico del impacto real que sus acciones y estrategias tienen como resultado.

La normativa del FSE+ promueve reducir las disparidades territoriales y apoyar especialmente a las regiones rurales, afectadas por transición industrial, con desventajas naturales o demográficas graves y permanentes. En este sentido en la II Convocatoria se han asignado los proyectos siguiendo la distribución territorial que define el marco legal de los fondos estructurales de la UE.