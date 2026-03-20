Fundación ONCE lleva su apuesta por empresas con impacto a 'StartUp Olé 2026', que se celebrará en octubre en Salamanca

Fundación ONCE acudirá a 'StartUp Olé 2026' - FUNDACIÓN ONCE

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Fundación ONCE estará de nuevo presente en 'StartUp Olé', el principal encuentro para la promoción de startups que tendrá lugar en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Salamanca desde el 15 hasta el 17 de octubre.

El evento, que cumple su décimo tercera edición, analizará el estado del ecosistema español ya que 'StartUp Olé' es una feria anual que reúne a diversos actores del ecosistema de emprendimiento, con el fin de compartir experiencias, necesidades y conocimientos para conectar con inversores y otras corporaciones.

De este modo, los participantes debatirán sobre sobre innovación, inversión, digitalización y políticas públicas e insistirán en la necesidad de impulsar conexiones estratégicas entre startups, corporaciones, inversores, administraciones y entidades sociales, y en la importancia de fomentar el networking de alto nivel.

Desde Fundación ONCE, el director de Accesibilidad e Innovación, Jesús Hernández, ha defendido la apuesta de la entidad por las empresas con impacto como vía para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Su labor consiste en apoyar a las startups que tienen en cuenta a las personas con discapacidad, "clave" para mejorar la calidad de vida. De ahí, subraya la importancia de encuentros como éste, donde estar conectados, intercambiar ideas, experiencias y conocimiento.

En la actualidad, Fundación ONCE mantiene abierto el programa de crecimiento de empresas, orientado a apoyar a compañías con recorrido en el mercado que operan en los ámbitos de la discapacidad y de las personas mayores, con el objetivo de acelerar su expansión y reforzar su impacto social, como indica en un comunicado.

Por primera vez, la convocatoria de esta séptima edición se ha abierto a compañías de España y Latinoamérica, ampliando el alcance geográfico del programa, que ha apoyado el impulso de más de una veintena de proyectos innovadores capaces de impactar en la mejora de la calidad de vida de personas con discapacidad.