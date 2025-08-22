Fundación ONCE mantiene abierto el plazo para solicitar sus becas 'Oportunidad de talento'

MADRID 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Fundación ONCE mantiene abierto el plazo para solicitar una de sus becas 'Oportunidad al Talento' correspondientes a su XII edición, un programa dirigido a apoyar la formación superior, la especialización y el progreso académico y profesional del alumnado con discapacidad para su acceso a empleos técnicos y altamente cualificados.

En concreto, la convocatoria de estas becas, que desde su creación han beneficiado a un total de 919 personas con discapacidad, persigue apoyar una formación de excelencia, la movilidad transnacional, la especialización de los estudiantes con discapacidad en áreas de especial empleabilidad, la compatibilidad de la práctica deportiva de competición con sus estudios académicos y la investigación en ciencias de la salud.

"El objetivo último de este programa de becas está ligado a nuestro propósito de mejorar la vida de las personas con discapacidad, cuyo lema es 'Transformando vidas, alcanzando sueños', para lo que la formación, el empleo y la accesibilidad universal resultan imprescindibles", ha afirmado Isabel Martínez Lozano, directora de Programas con Universidades y Promoción del Talento Joven de Fundación ONCE. Como en convocatorias anteriores, en esta se ofrecen también becas para la formación profesional de grado superior en áreas de especial demanda.

En esta edición se ofertan becas para máster y postgrados, de movilidad transnacional, de estudios y deporte, de formación profesional y de investigación en Ciencias Biomédicas, concedidas estas últimas en colaboración con CIC bioGUNE y Fundación Ikerbasque.

Para optar a las ayudas para máster y postgrados, los candidatos deben ser alumnos con un grado o equivalente, matriculados o preinscritos en un máster oficial de cualquier universidad española, centro o escuela de negocios. Cada una de ellas contará con una cuantía de 3.000 euros y se podrá disfrutar en una sola ocasión.

Respecto a las becas de movilidad transnacional, destinadas a alumnos de grado o de máster matriculados en alguna universidad extranjera, tienen una cuantía de 6.000 euros por estudiante. En esta modalidad, los alumnos podrán disfrutar de la ayuda hasta en dos ocasiones.

También se han convocado las becas de estudios y deporte para potenciar la formación de los estudiantes y deportistas con discapacidad. Están destinadas a alumnos de grado, ciclos formativos de grado medio o superior y máster y postgrados y dotadas con 3.000 euros. Los solicitantes deberán acreditar su pertenencia a una Federación Deportiva del ámbito nacional o a un club o equipo deportivo federado, con una antigüedad mínima de dos años. Podrán disfrutarse hasta un máximo de tres veces, salvo en el caso de los alumnos del Grado de Medicina y dobles grados, donde el número de becas podrá ser cuatro.

Para acceder a las becas de Formación Profesional, las personas solicitantes deberán estar matriculadas o preinscritas en un ciclo formativo de grado medio o superior en cualquier instituto o centro acreditado de todo el territorio nacional áreas profesionales como Comercio y Marketing, Agraria, Edificación y Obra Civil, Electricidad y Electrónica, Energía y Agua, Fabricación e instalación de componentes, Mecánica, Imagen y Sonido, Informática y Comunicaciones, Instalación y Mantenimiento, Gestión Forestal, Aprovechamiento y Mantenimiento del Medio Natural, Química, Sanidad y Servicios Sociosanitarios. Estas ayudas constan de 1.000 euros y se podrán disfrutar en dos ocasiones.

Por su parte, las becas Fundación ONCE/ CIC bioGUNE/Ikerbasque de Investigación en Ciencias de la Salud están destinadas a estudiantes de esta rama y son tres: una predoctoral y dos posdoctorales. La predoctoral está diseñada para estudiantes con discapacidad que realicen el doctorado en el área de ciencias de la salud durante un máximo de tres años.

Por su parte, las postdoctorales están concebidas para personas con discapacidad con título de doctor en el ámbito de ciencias de la salud, sin experiencia investigadora (en el caso de la denominada Trainee), y para una persona con discapacidad que disponga del título de doctor en el ámbito de las ciencias de la salud y que tenga al