Fundación Sanitas se une a NTP: Coméntalo, la alianza de UNICEF por la salud mental de la infancia y la adolescencia

Imagen de la firma del acuerdo. - FUNDACIÓN SANITAS

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Sanitas ha comunicado su incorporación a NTP: Coméntalo, la alianza multiactor por la salud mental de la infancia y la adolescencia en España, una iniciativa impulsada por UNICEF España que reúne a distintos actores sociales para promover una respuesta coordinada ante uno de los principales retos de salud de niños y adolescentes.

La alianza nace con el objetivo de transformar ideas en acciones concretas y medibles que contribuyan a mejorar el bienestar emocional de la infancia y la adolescencia. Para ello, impulsa iniciativas vinculadas a la prevención, la atención, la movilización social, la influencia en políticas públicas y la equidad en el acceso a servicios de salud mental y apoyo psicosocial.

"La salud mental de la infancia y la adolescencia requiere una respuesta compartida y sensible a lo que viven los niños y jóvenes en su día a día. El malestar emocional a estas edades no siempre se expresa de forma evidente, pero puede condicionar la manera en que aprenden, se relacionan o afrontan su futuro. Por eso, sumar conocimiento, recursos y capacidad de acción es clave para detectar las necesidades a tiempo y evitar que ningún niño o adolescente se enfrente solo a lo que le ocurre", ha explicado la vicepresidenta de Fundación Sanitas, Yolanda Erburu.

En el marco de esta alianza, se plantean dos metas para 2028. En España, se busca reducir en un 10 por ciento el porcentaje de niños y adolescentes en riesgo de padecer algún problema de salud mental, a través de la concienciación social y el apoyo al diseño e implementación de políticas públicas. A nivel global, el proyecto pretende movilizar fondos para atender las necesidades básicas más urgentes de más de 109 millones de niños en 146 países que necesitan protección y asistencia humanitaria.

"Para avanzar en la salud mental de la infancia y la adolescencia necesitamos escuchar más y actuar juntos. Ese es el propósito de la alianza NTP: Coméntalo, promovida por UNICEF España: impulsar una respuesta compartida que involucre a administraciones públicas, empresas, organizaciones sociales, ciudadanía y a la propia infancia y adolescencia", ha indicado la presidenta de UNICEF España, Mª Ángeles Espinosa.

En este contexto, Espinosa señala que "la incorporación de Fundación Sanitas supone un paso más para seguir fortaleciendo una alianza que nace de la convicción de que este desafío solo puede abordarse desde la colaboración. Porque cuando niños, niñas y adolescentes hablan, corresponde al conjunto de la sociedad escuchar y asumir su responsabilidad para actuar".

A través de esta iniciativa, Fundación Sanitas contribuirá desde su conocimiento en salud y desde su compromiso con el acceso a una atención de calidad para colectivos en situación de vulnerabilidad.

Fundación Sanitas y UNICEF España colaboran desde 2023 para impulsar iniciativas que mejoren la salud y el bienestar de la infancia en situación de vulnerabilidad. En este tiempo, Fundación Sanitas ha contribuido con 100.000 euros a la implementación del cribado auditivo universal en Lima Norte, en Perú, dentro de un programa de detección e intervención temprana para reducir el impacto de la pérdida auditiva infantil permanente.

Gracias a este apoyo, 11.175 recién nacidos han recibido tamizaje durante su primer mes de vida, se ha capacitado a 100 profesionales de la salud y se ha dotado de equipamiento especializado a dos centros materno-infantiles y a un hospital.

Sobre la base de este trabajo conjunto, ambas organizaciones han ampliado su compromiso en Perú mediante un proyecto destinado a reforzar la capacidad de respuesta de los Centros de Salud Mental Comunitarios de Lima Norte. La iniciativa cuenta con una financiación prevista de 300.000 euros y con la participación de profesionales vinculados a Sanitas, -entre ellos neuropediatras, psiquiatras, psicólogos y personal de enfermería especializado en infancia y adolescencia-.

En este contexto, la adhesión a la alianza por la salud mental de la infancia y la adolescencia NTP: Coméntalo, se enmarca en 'Solidaridad en Acción', el programa de Fundación Sanitas orientado a mejorar el acceso a la salud de poblaciones en situación de vulnerabilidad mediante la colaboración con instituciones de referencia del sector social, la cooperación al desarrollo y la respuesta a emergencias.