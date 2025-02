Fundación Woman's Week llama a luchar para que las nuevas generaciones no pierdan sus derechos en igualdad

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Fundación Woman's Week, Carmen Mª García, ha hecho un llamamiento a luchar para que las nuevas generaciones no pierdan sus derechos en igualdad.

"Hay tantos matices que, resumiendo, me da la sensación de dejarme lo importante; pero, haciendo un esfuerzo, te diré lo que todos queremos escuchar: que hemos evolucionado, aunque sea una verdad a medias, aunque haya que matizar que la igualdad, en muchos sectores, sigue siendo percibida como un lujo; aunque todavía sigue habiendo discriminación por género, aunque nos cueste todas las mañanas seguir luchando para que las nuevas generaciones no pierdan sus derechos. En resumen, debemos seguir luchando", ha señalado García en una entrevista a ECOFIN y MAD FinTech, recogida por Europa Press, con motivo del 15º aniversario de la entidad.

En todo caso, García ha aplaudido que las nuevas generaciones son "más conscientes" de sus derechos, aunque ha dicho que "no saben cómo defenderlos, ya que se creen que todo está ganado". "La sociedad es consciente de las desigualdades y quiere una sociedad más igualitaria. Se tiene en mente que es una injusticia social no creer en la igualdad y no tener en cuenta los temas de género", ha asegurado para añadir que hace falta que las leyes sean "coherentes" y que "se cumplan".

Precisamente, la Fundación celebra este año una nueva edición de Madrid Woman's Week, el evento del Liderazgo Femenino que recalará en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), con el lema 'Todas las mujeres, Todos los derechos'.

Respecto al lema, García ha indicado que este invita "a la unidad y a la colaboración" con otros movimientos sociales. "No se trata de competir entre luchas, sino de reconocer que la igualdad y la justicia son objetivos compartidos. Queremos incidir en la responsabilidad de quienes tienen privilegios de escuchar, amplificar y apoyar las voces de aquellas que más lo necesitan", ha apuntado.

También se ha referido a la tecnología, que ha agregado que se ha vuelto una "herramienta indispensable" en cualquier ámbito. En este sentido, ha subrayado que la tecnología es "un mundo apasionante" donde se puede crecer. "Creo firmemente que la tecnología puede ser una gran salida profesional para las mujeres", ha recalcado.

En cuanto al campo de la ciberseguridad, este ha precisado que es "apasionante" y "muy desconocido", por lo que "da miedo". "Pero también es un campo divertido, fácil y accesible", ha añadido.

Asimismo, preguntada por otros sectores, ha expuesto que todos carecen de mujeres. En todo caso, ha afirmado que esta situación va cambiando "poco a poco" y ha destacado el caso del deporte. "Tenemos grandes campeonas de halterofilia, bádminton, fútbol, balonmano, baloncesto, tenis, pero si preguntas en la calle que te digan el nombre de dos deportistas, quizás nos demos cuenta de por qué hace falta trabajar más en igualdad", ha explicado.

Por otro lado, ha señalado que la igualdad "es rentable, en todos los sentidos". Así, ha dicho que son las nuevas generaciones que entran en el mercado laboral las que lo entienden. "Cambian las empresas desde dentro. Ya no contamos con empresas obsoletas, o deberían quedar pocas. La nueva gestión es fijarse en la igualdad, la diversidad, el medio ambiente. Son valores que hay que incorporar al core de la empresa. Esto lo tienen que entender. Llevamos 15 años analizando empresas, adaptando y facilitando cambios", ha indicado.