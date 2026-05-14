El Grupo Social ONCE explorará en South Summit 2026 cómo mejorar la internacionalización de empresas con propósito

South Summit y Grupo Social ONCE presentan el nuevo cupón de la ONCE que conmemora la celebración de la próxima edición de South Summit Madrid 2026 - SOUTH SUMMIT Y GRUPO SOCIAL ONCE

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

South Summit 2026, el encuentro global del emprendimiento que se celebrará en Madrid del 3 al 5 de junio, explorará, de la mano del Grupo Social ONCE, cómo mejorar la internacionalización de empresas con propósito lo que requiere de una combinación estratégica de capital, alianzas y asesoramiento experto.

Así se ha puesto de manifiesto este jueves en la presentación de la participación de Grupo Social ONCE en la decimoquinta edición de este encuentro, que se celebrará del 3 al 5 de junio en el espacio La nave de Madrid, donde se reunirán emprendedores, inversores, startups y corporaciones.

En el evento también se ha llevado a cabo la entrega de un cupón conmemorativo de la ONCE dedicado al South Summit 2026, que se sorteará el próximo 7 de junio e incluye el lema 'La red más valiosa del emprendimiento', una reivindicación del papel de las conexiones y la colaboración dentro del ecosistema innovador y emprendedor.

Al igual que todos los cupones del sorteo del Sueldazo Fin de Semana, el cupón dedicado a South Summit Madrid 2026 optará a un premio principal de 300.000 euros al cupón y serie, además de 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos. Asimismo, otros cuatro cupones serán premiados con 2.000 euros mensuales durante 10 años.

El acto ha contado con el secretario general del Consejo General de la ONCE, Jorge Iniguez; la fundadora y presidenta de South Summit, María Benjumea, así como con el vicepresidente del Consejo General de la ONCE, Alberto Durán, que ha destacado el valor de South Summit como "el gran encuentro de la innovación y el emprendimiento en España" y ha señalado que "para la ONCE es un auténtico privilegio formar parte de esta iniciativa".

Asimismo, ha subrayado la importancia de apoyar "a personas inquietas y con un talento extraordinario, especialmente cuando ese talento se pone al servicio de causas sociales". En este sentido, Durán ha explicado que el Grupo Social ONCE impulsa y acompaña a empresas "con un fuerte compromiso con la transformación social", al tiempo que respalda proyectos innovadores y compañías punteras capaces de generar un impacto positivo social y económico.

"South Summit ha sabido incorporar el impacto social desde la normalidad, integrándolo de manera natural en el ecosistema de la innovación y el emprendimiento. Y lo más importante es que vemos cómo esa sensibilidad sigue creciendo año tras año", ha concluido.

Por su parte, Benjumea ha puesto en valor la colaboración que han mantenido South Summit y ONCE durante varios años. "Todos vamos a tener necesidades en algún momento de nuestra vida y ahí la función social resulta esencial. El Grupo Social ONCE hace una gran labor y demuestra que el impacto social también puede generar oportunidades de empleo y de negocio, y por ello ocupa un lugar destacado dentro del ecosistema South Summit". Asimismo, ha destacado que "el cupón dedicado a South Summit simboliza la estrecha colaboración y el vínculo sólido que ambas entidades han construido a lo largo de tantos años de trabajo conjunto".

Además, se han adelantado algunas de las iniciativas y novedades que se darán a conocer en el encuentro, centradas en el impulso de la innovación con propósito, la internacionalización de startups y el fortalecimiento de las conexiones entre los distintos actores del ecosistema emprendedor.

En esta edición, el encuentro se centrará en cuatro grandes ejes: Growth, que analiza cómo escalar negocios de forma sostenible; Sustainable Action, que parte de que no existe innovación duradera si no está alineada con los ritmos del planeta; Track Humanity 2.0, que posicionará al ser humano como eje central de la innovación, y Tech Horizons, que ofrece una ventana hacia el futuro, con el foco en las tecnologías emergentes.

Además, el encuentro contará con foros con acceso a personas y perspectivas que moldearán las industrias del futuro; clases magistrales para perfeccionar estrategias; sesiones informales de networking, o cumbres sociales diseñadas para construir relaciones con responsables en la toma de decisiones.

EMPRENDER PARA TRANSFORMAR

Tras la presentación del cupón, la jornada ha continuado con la mesa redonda 'Emprender para transformar: innovación social e internacionalización', donde sus participantes han analizado el papel de la innovación social y la colaboración público- privada como motores de transformación económica y social, así como los retos y oportunidades vinculados a la internacionalización de las empresas emergentes.

"Los proyectos con alto impacto social deben ser también sostenibles desde el punto de vista económico, porque solo así podrán mantener su capacidad transformadora a largo plazo. Además, resulta fundamental medir ese impacto para garantizar que la ayuda que prestan sea realmente efectiva y sostenible", han coincidido en señalar los asistentes a la mesa redonda, quienes también han subrayado la necesidad de construir un ecosistema más inclusivo, accesible y conectado para impulsar el crecimiento del emprendimiento innovador.

Asimismo, han puesto en valor la responsabilidad que implica desarrollar soluciones capaces de mejorar la vida de muchas personas y han destacado que gran parte de estas iniciativas nacen de la identificación de problemas concretos, la resiliencia y el compromiso por ampliar su alcance e impacto social.

South Summit Madrid 2026 celebrará su decimoquinta edición bajo el lema 'AI Convergence' y contará con el respaldo institucional de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, además de la colaboración de Mutua Madrileña, Google for Startups, BBVA Spark, Wayra - Telefónica Innovation y BStartup de Banco Sabadell.