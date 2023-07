Grupo Social ONCE llega a "máximo histórico" en empleo, con 13.230 nuevos puestos para personas con discapacidad en 2022

El delegado de la ONCE en Madrid, Luis Natalio Royo (3i), posa tras la presentación de los datos del Grupo Social ONCE, en la Delegación de la ONCE en Madrid, a 27 de julio de 2023, en Madrid (España)

El Grupo Social ONCE generó 13.230 nuevos puestos para personas con discapacidad en 2022, 1.087 empleos más que el año anterior, lo que supone un "máximo histórico" según el 'Informe de Valor Compartido del Grupo Social ONCE 2022', presentado este jueves en rueda de prensa celebrada en la Delegación Territorial del Grupo en Madrid.

El informe también destaca el "récord" alcanzado en inversión destinada a estas personas (230 millones de euros) y en pago de premios a los clientes de sus loterías, con 1.372 millones de reparto por todos los rincones de España.

En materia de empleo, el documento precisa que los nuevos puestos están repartidos entre 818 personas con discapacidad visual; 5.327, con discapacidad física; 980, para personas sordas; 2.391, con discaacidad intelectual; 2.327, puestos para quienes tienen discapacidad psicosocial; y 1.387, con otras discapacidades diferentes.

Además, en 2022, el Grupo ha incrementado en 4,2 puntos el porcentaje de personas con discapacidad en plantilla, hasta un 62,4%; y en 1,5 puntos el porcentaje de mujeres, hasta el 44,3%.

En total, componen la plantilla 68.705 trabajadores --13.797 en la Comunidad de Madrid--, por lo que se convierte en el cuarto empleador no estatal en España, primero del mundo en personas con discapacidad (42.844) y con 30.434 mujeres, según datos del informe.

Por otra parte, ONCE firmó en el pasado ejercicio un total de 8.401 contratos indefinidos, de los que 1.155 fueron para vendedores de los productos de lotería. Es el caso de Mari Carmen Pérez, vendedora del Grupo Social ONCE, quien ha ofrecido a los medios su testimonio, con el que ha hecho hincapié en su "díficil" situación antes de firmar el contrato indefinido en 2022. "Estoy muy contenta y agradecida de haber llegado hasta aquí", ha afirmado.

Por otro lado, ONCE elevó un 8,5% sus ventas de productos de lotería has los 2.426 millones de euros (168,97 millones en la Comunidad de Madrid), lo que ha supuesto un 8,16% de crecimiento sobre el año anterior.

De esta cantidad, un 32,6% se ha destinado a salarios y gastos de gestión; un 9,5% se ha invertido íntegramente en servicios sociales para personas ciegas o con discapacidad (unos 230 millones de euros); y el 2,6% restante se ha destinado a una prima de participación de la plantilla, programas de investigación e inversiones futuras.

Así, los ingresos permitieron acoger a 3.100 personas que perdieron la vista en 2022 (568 de ellas en Madrid) y recibieron la atención personalizada con la que ya cuenta las 70.490 personas ciegas afiliadas a la ONCE, quienes reciben el apoyo de más de 1.500 profesionales, por ejemplo, con más de 92.500 horas de mediación específica para personas con sordoceguera, cobertura de 7.200 estudiantes ciegos o 130 nuevos perros guía.

Es el caso de Celia, afiliada al Grupo en 2022 y que actualmente trabaja en ventas. "Me quedé ciega de un día para otro. De no saber cómo podría ser mi vida, cómo iba a hacer algunas cosas, la verdad que me ayudó muchísimo el venir aquí. La ONCE es una gran organización con personas excepcionales, porque lo que más quieren es ayudarte", ha relatado a los medios.

También ha agradecido la ayuda que le brindó su técnica de rehabilitación en ONCE. "Ha sido quien me ha quitado el miedo a salir a la calle, a cocinar, a cosas que no piensas en el día a día. Ha sido la que ha hecho que vuelva a vivir y tenga una vida totalmente activa e independiente", ha contado.

FUNDACIÓN ONCE DESTINA 115,6 MILLONES A ORGANIZACIONES DE DISCAPACIDAD

El informe destaca además la labor de Fundación ONCE, que distribuyó en el ejercicio pasado un total de 115,6 millones entre más de 1.000 organizaciones sociales de la discapacidad en todos los rincones de España, que hicieron realidad 2.584 proyectos de empleo, formación o accesibilidad.

La fundación también ha concedido 1.071 becas para estudiantes con discapacidad, principalmente universitarios, y otras casi 1.000 del Programa Reina Letizia para la Inclusión, que gestiona la institución.

En cuanto al ejercicio de Ilunion, cerró 2022 con ventas de 1.000,2 millones de euros (+10,6%) y más de 1.000 nuevos puestos de trabajo, por lo que se sitúa como gran empleador de personas con discapacidad (42,8% de su plantilla). Además, cuenta con 480 centros de trabajo (49% centros especiales de empleo de iniciativa social) y presencia en todas las provincias.

La labor del Grupo Social ONCE también ha impulsado la contratación de personas en riesgo de exclusión, como 119 mujeres víctimas de violencia de género, 28 refugiados ucranianos y otras 293 personas vulnerables. A nivel internacional, destaca el caso de Colombia, donde trabajan 349 personas en dos plantas de lavandería industrial en Bogotá y Medellín, de las que 193 tienen algún tipo de discapacidad.

Los datos de este informe son "la demostración de que es posible combinar el compromiso adquirido con la sociedad con un modelo de rentabilidad económica y social basado esencialmente en el retorno social, esto es, en devolver a la ciudadanía hasta el último euro de lo que recibimos de ella, multiplicado por empleo, formación, educación, accesibilidad, tecnología, innovación, autonomía e inclusión", según han afirmado el delegado de la ONCE en Madrid, Luis Natalio Royo Paz, y la presidenta del Consejo Territorial, Mª Teresa Rodríguez Peco.

Respecto a la previsión del ejercicio de 2023, Royo ha explicado que "el semestre ha sido muy bueno". "En Madrid estamos creciendo un 9,38% y en el global de la ONCE un 10,32%. Esperamos terminar el año con un crecimiento como el de 2022", ha asegurado el delegado.