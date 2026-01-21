Grupo Social ONCE reconoce a entidades comprometidas con las personas con discapacidad en su Jornada Anual de Donantes

Foto familia Jornada Anual de Donantes - ONCE

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Grupo Social ONCE ha homenajeado y reconocido a entidades comprometidas con la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad en su Jornada Anual de Donantes, celebrada en la sede de Fundación ONCE bajo el lema 'Avanzar junt@s depende de tod@s'.

Con este encuentro, el Grupo ha señalado que pretende mostrar públicamente el agradecimiento a los particulares, empresas e instituciones que colaboran con sus fundaciones a través de programas, proyectos e iniciativas que ayudan a avanzar en la igualdad de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias.

En el encuentro, el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, ha recordado el caso de un trabajador de la entidad, que "ayudó el pasado domingo de forma voluntaria en el accidente ferroviario de Córdoba y puso al servicio de los demás lo que tenía, pese a sus limitaciones".

Por su parte, la directora de Marketing Social y Convenios de la entidad, Mar Medeiros, ha señalado la importancia del trabajo conjunto para conseguir grandes logros. En los últimos años, ha explicado, "hemos pasado de hacer cosas 'para' a hacer cosas 'con'", porque "nada verdaderamente transformador se logra en solitario".

En la jornada también se han celebrado dos charlas coloquio. La primera, titulada 'Empresas que abren caminos: el futuro de muchos depende de todos', ha contado con representantes de Royal Canin, la agencia de la ONCE en Carabanchel y usuario de perro guía, Fundación CEOE, Programa Radia e Iberia de Sandoz.

En la segunda, denominada 'Historias que transforman, una sociedad más inclusiva depende de todas y todos', han participado portavoces de Tamarit, la Universidad Internacional de Valencia (VIU), FOAPS, FOAL y Por Talento Digital, así como Fundación ONCE de Atención a Personas con Sordoceguera y Fundación ONCE para América Latina, entre otros.

El acto ha concluido con una entrevista a la atleta paralímpica Ruth Aguilar, quien apostó por "seguir siempre adelante", pese a las dificultades que va poniendo la vida. Aguilar era jugadora profesional de balonmano cuando sufrió un accidente, pero siguió compitiendo desde el atletismo paralímpico.