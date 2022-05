ILUNION Hotels reúne a sus proveedores en una jornada centrada enel propósito, la sostenibilidad y las alianzas

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

ILUNION Hotels ha celebrado la I Jornada con Proveedores 'Aliados para el cambio' en el hotel ILUNION Pío XII de Madrid, donde la compañía reunió a proveedores y colaboradores con los que compartió su enfoque de sostenibilidad ASG y el propósito de ILUNION: construir un mundo mejor con todos incluidos; además de ofrecerse como un espacio de encuentro y conocimiento mutuo.

El CEO de ILUNION, Alejandro Oñoro, fue el encargado de abrir la jornada y de dar la bienvenida a todos los asistentes, a quienes agradeció su presencia y ante quienes insistió en la importancia del propósito y la sostenibilidad, uno de los cuatro pilares estratégicos del grupo, junto con las personas, la transformación y la excelencia.

La directora de Sostenibilidad de ILUNION Hotels, Ana López de San Román, explicó y compartió con los asistentes el enfoque de la sostenibilidad de la compañía, entendida en su triple vertiente ASG (ambiental, social y de gobierno) como eje vertebrador de la estrategia trasversal de la compañía.

"En ILUNION Hotels entendemos la sostenibilidad como un modelo de gestión transformador, que quiere aportar valor e inspirar un movimiento de cambio social positivo", concluyó López de San Román.

La jornada continuó con una mesa de diálogo moderada por el CEO de ILUNION Hotels, José Ángel Preciados, quien dirigió preguntas a los diferentes ponentes para conocer la visión de las empresas participantes con respecto a sus valores, la sostenibilidad, sus alianzas y su propósito.

Así, junto a Preciados estuvieron el cofundador de AUARA, Luis de Sande; la directora de Sostenibilidad y Relaciones Institucionales de Mahou San Miguel, Beatriz Herrera; la Chief Evolution Officer de Pharmadus Botanicals; Beatriz Escudero; el vicepresidente de Salesforce, Pablo Rodríguez; la directora de Marketing de Too Good To Go, Rocío Abella; y el director de Personas, Calidad y Gestión Ética y Excelente de Pascual, Joseba Arano.

Concluida la mesa, Preciados puso en valor el trabajo que realizan tanto ILUNION Hotels como el resto de las empresas y líneas de negocio del grupo en materia de sostenibilidad y agradeció el compromiso de los ponentes y sus organizaciones, a quienes calificó como "socios estratégicos de los que vamos de la mano en nuestro día a día y sin los que nuestra cadena de valor estaría incompleta".

BLOG 'ALIADOS PARA EL CAMBIO'

Durante la jornada también tuvo lugar la presentación del blog 'Aliados para el cambio', un espacio digital en el que ILUNION Hotels dará voz a las acciones, ideas e iniciativas relacionadas con la sostenibilidad, el propósito empresarial y las alianzas de sus proveedores.

Además, los asistentes a la jornada recibieron como regalo uno de los árboles en el bosque 'Aliados para el cambio de ILUNION Hotels', con el que la compañía busca compensar la huella ambiental del evento y convertirse en un símbolo de la alianza con sus proveedores a largo plazo.

"El bosque nace de la colaboración con Treedom y es un proyecto que tiene un impacto social y ambiental, ya que además de plantar y cuidar árboles, trabaja para garantizar que sigan creciendo mientras generan prosperidad social y ambiental en comunidades vulnerables", compartió López de San Román con los asistentes.

En el último ejercicio, la cadena hotelera de ILUNION. contó con una plantilla media de 1.217 trabajadores, de los que 600 eran personas con discapacidad. La compañía nació en 1988 con una vocación claramente social y, desde entonces, ha desarrollado su actividad con criterios de rentabilidad económica y social. Actualmente, cuenta con 29 hoteles de cinco, cuatro y tres estrellas, repartidos por distintos puntos de la geografía española.

Es la única cadena hotelera en España que tiene el Sello de Excelencia Europea EFQM 500+, la certificación de accesibilidad universal (UNE 170001-2) en todos sus establecimientos y el sello QSostenible, que certifica la sostenibilidad de sus edificios. Además, 14 de sus centros son gestionados como Centros Especiales de Empleo. Esto significa que, como mínimo, el 70% de su plantilla son personas con discapacidad y demuestra ser un ejemplo de integración laboral en el sector turístico.