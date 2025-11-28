Impact Hub Barcelona se trasladará en enero de 2026 al centro de la ciudad

OneCoWork Plaça Catalunya - IMPACT HUB BARCELONA

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Impact Hub Barcelona, el coworking en la ciudad para emprendedores y organizaciones que impulsan la transformación social y medioambiental sostenible, se trasladará en enero de 2026 al centro de Barcelona para alojar a la comunidad local de impacto en colaboración con OneCoWork.

Este cambio de ubicación a OneCoWork Plaça Catalunya contribuye a la dinamización de la comunidad de impacto, tanto dentro de Impact Hub Barcelona como a través de colaboraciones con el ecosistema, comenzando con la alianza con OneCoWork como partner, como señalan sus impulsores.

Desde su apertura en 2020, Impact Hub Barcelona desarrolla tres áreas de negocio (coworking y comunidad, consultoría y eventos) con especial foco en impulsar la economía de impacto. Los miembros de su comunidad se ubicarán en las céntricas instalaciones de OneCoWork Plaça Catalunya (carrer d'Estruc 9), donde disfrutarán de una mejora de los servicios y espacios a su disposición, y de la experiencia de usuario, así como el acceso a eventos de otros ecosistemas.

"Impact Hub Barcelona ha consolidado una comunidad de impacto en la ciudad y esta alianza con OneCoWork amplía nuestra potencia en la gestión de espacios para emprendedores al sumar la experiencia de Impact Hub en impacto y dinamización de comunidad con el de OneCoWork en gestión de espacios premium, ofreciendo así una experiencia que combine lo mejor de ambos", explica la directora de Impact Hub Barcelona, Irene Tarradellas.

Por su parte, el CEO de OneCoWork, Benjamin Nachoom, ha destacado que "el traslado es una oportunidad tanto para la comunidad de Impact Hub Barcelona como para los miembros de OneCoWork, ya que abre nuevas oportunidades de alianzas y sinergias en el emprendimiento de la ciudad".

El traslado de Impact Hub se enmarca en la apuesta en Barcelona del grupo Agartha Real Estate, sociedad gestora de inversión y activos inmobiliarios alternativos y principal accionista de Impact Hub Barcelona y OneCoWork.

Durante 2025, cerca de 1.400 personas han participado en los eventos organizados por Impact Hub Barcelona. Además de promover eventos para su comunidad de emprendimiento, Impact Hub Barcelona ha programado durante el año 30 actividades abiertas al ecosistema de la ciudad y ha desarrollado 22 proyectos de consultoría.

Impact Hub Barcelona forma parte de Impact Hub Network, que celebra también sus 20 años como red referente en impacto, con más de 130 hubs en más de 70 países. Esta red global facilita trabajar el impacto local a la par que conecta la comunidad de la ciudad con la red internacional, aumentando exponencialmente su capacidad de transformación e impulso del ecosistema.