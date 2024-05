L'Oréal-Unesco reconoce el liderazgo femenino de jóvenes científicas con sus 'Premios a la investigación'

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La edición número 18 de los 'Premios a la investigación' de L'Oréal-Unesco 'For Women In Science' ha galardonado a cinco proyectos liderados por jóvenes científicas que tratan temas como las terapias contra el cáncer o quieren desarrollar dispositivos más eficientes. Estos premios, dotados con 15.000 euros, tienen como objetivo reconocer el liderazgo femenino y, concretamente, el talento joven en el ámbito científico en España.

Cada año, adapta el ámbito de las investigaciones reconocidas en función de las necesidades científicas y sociales. En esta última edición, se han reconocido investigaciones del ámbito STEM (siglas en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) como Ciencias Físico Matemáticas o Ingenierías, y se ha incluido por primera vez áreas de digital y tecnología.

Así, en el acto de entrega que ha tenido lugar en el Teatro Real de Madrid una de las investigaciones reconocidas ha sido el proyecto que Paula Mayorga Burrezo (Málaga, 1987) dirige en el Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona (ICMAB-CSIC). En concreto, la idea surge de la unión pionera de conceptos como quiralidad, actividad enzimática y fotocatalítica en partículas orgánicas destinadas a la aplicación biomédica, con el objetivo principal de desarrollar nanopartículas orgánicas que puedan ser explotadas en terapias contra el cáncer.

Otra galardonada ha sido Adriana Isabel Figueroa (Popayán, 1985), de la Universidad de Barcelona, por un proyecto que profundiza en las propiedades materiales bidimensionales (2D) y sus interfaces. Con ello, se espera poder fabricar dispositivos que funcionen de forma más eficiente, es decir, que consuman menos potencia, sean más rápidos, más ligeros y que tengan una vida útil mayor.

La tercera premiada es Vanesa Guerrero (Sevilla, 1989), de la Universidad Carlos III de Madrid, por una iniciativa que gira en torno a entender por qué ha tomado un algoritmo una decisión y saber si está discriminando o no. Para ello, tiene como objetivo desarrollar una metodología con datos funcionales que tenga en consideración la equidad, es decir, la no discriminación en base a un atributo sensible, y la interpretabilidad.

La cuarta galardonada es una investigación de María Godoy (Barcelona, 1983), de la Universidad Politécnica de Cataluña - BarcelonaTech (UPC), que se centra en combinar distintos enfoques para facilitar que ningún implante se infecte, encontrando así una solución a la resistencia que las bacterias patógenas han desarrollado a los antibióticos y que puede dificultar el tratamiento de infecciones.

Por último, la quinta premiada es María Moreno Llácer (Valencia, 1985) que en el Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC- Universidad de Valencia) participa en un proyecto que trata de dar respuesta a diferentes cuestiones en este ámbito a través del experimento ATLAS del Gran Colisionador de Hadrones del CERN, que incluye desafíos tanto teóricos como experimentales.