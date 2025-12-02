Más del 40% de hogares en pobreza energética gasta menos de una cuarta parte necesaria para su confort, según estudio

Jornada ‘Medir para actuar, actuar para reducir’ de Fundación Naturgy, a 2 de diciembre de 2025 - FUNDACIÓN NATURGY

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más del 40% de los hogares en pobreza energética analizados por Fundación Naturgy gasta menos de una cuarta parte de lo que necesitarían para mantener las condiciones adecuadas de confort térmico, según un estudio realizado por la Fundación Naturgy y la Universidad Pontificia Comillas sobre el impacto de la pobreza energética oculta severa.

El informe --con el título 'Evaluación del impacto de la rehabilitación exprés en la pobreza energética: análisis de nuevos casos reales en distintas provincias españolas'-- ha sido presentado este martes en la jornada 'Medir para actuar, actuar para reducir' y refleja que, gracias a las recomendaciones impulsadas por la Escuela de Energía de la fundación de la compañía energética, los hogares acompañados han logrado un ahorro medio de 467 euros.

Para ello, el documento analiza el impacto de las medidas de rehabilitación exprés en hogares vulnerables de diez provincias españolas, durante 2022 y 2023, centrándose en el efecto de cerca de medio centenar de intervenciones impulsadas por el Fondo Solidario de Rehabilitación Energética de Fundación Naturgy sobre tres aspectos: la evolución del gasto energético teórico, la brecha de pobreza energética y el porcentaje de hogares en situación de pobreza energética oculta.

Así, el estudio concluye que las medidas de rehabilitación exprés generan un ahorro energético del 6%, al pasar de un promedio de 1.873 euros al año a 1.758 euros anuales. Dado la severidad de los casos analizados, el porcentaje de hogares en situación de pobreza energética oculta bajó del 71,7% al 68,3% y se logró reducir la brecha de pobreza energética oculta en alrededor de 70 euros.

En cuanto a las medidas más eficaces para la mejora de la situación energética de los hogares, el informe pone el foco en los cambios estructurales como el aislamiento de muros y la sustitución de ventanas, lo que supone un 30% de ahorro.

En el caso de las medidas de microeficiencia --bombillas LED, burletes, regletas, etc.--, indica que, aunque sean más accesibles, mostraron un impacto limitado de forma individual, pero relevante cuando se aplicaron de forma combinada. Por ejemplo, el ahorro económico medio por hogar que se consigue con la instalación de burletes es del 3,2%, mientras que aplicando un kit completo --burletes, LED, regletas y thermocovers-- alcanza casi el 9%.

Por regiones, las mayores reducciones en el gasto energético teórico tras las intervenciones se registraron en Madrid --de 3.277 euros a 3.001, un 9,19% de diferencia-- y Ceuta --con un cambio de 1.235 euros a 1.113, un 10,99% menos--. Otras provincias como Valencia tuvieron un impacto menor, al pasar de 810 euros a 758, un 6,88% de diferencia.

Por todo ello, el estudio VAREX-2024, realizado por el Instituto de Investigación Tecnológica (IIT) y la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia Comillas, permite concluir que las intervenciones de rehabilitación exprés generan "ahorros energéticos significativos y mejoran el confort térmico, aunque no son suficientes para erradicar la pobreza energética en los casos más severos".

RECOMENDACIONES

A partir de los resultados del estudio, los autores hacen una serie de recomendaciones, como escalar las intervenciones estructurales, priorizando medidas de mayor impacto como el aislamiento de muros, la sustitución de ventanas y de electrodomésticos ineficientes; y diseñar mecanismos de financiación pública que permitan a las ONG y las administraciones locales acometer estas reformas más costosas en los hogares vulnerables.

Por otra parte, inciden en la necesidad de potenciar la combinación de medidas de microeficiencia, así como mejorar el seguimiento y la evaluación del impacto, de forma que se pueda ampliar el análisis de la pobreza energética; al tiempo que ven fundamental fortalecer la colaboración institucional, impulsando alianzas entre administraciones públicas, ONG y empresas para aumentar la cobertura y sostenibilidad de los programas; y ampliando los proyectos piloto de rehabilitación exprés propuestos en la nueva ENPE 2026-2030, entre otras cuestiones.

La jornada ha contado con el director general de Planificación y Coordinación Energética del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), Víctor Marcos Morell, quien ha destacado la importancia de contar con datos medibles para poder hacer frente a la pobreza energética.

INCREMENTO DEL BONO SOCIAL

En el encuentro también se han presentado los resultados del 'Proyecto de acompañamiento a las familias y los puntos de asesoramiento energético', realizado por la Escuela de Energía de la Fundación Naturgy, que tiene como objetivo medir y comprobar el impacto de las formaciones en la factura de las personas y obtener aprendizajes.

Este proyecto se ha centrado en 172 hogares y consta de una metodología basada en la recogida de facturas --por parte de los talleres de la Escuela-- y dar recomendaciones a estos hogares. Tras esperar entre 6 meses y un año, se retoma el contacto con estos hogares para la recogida de las facturas actuales y, por último, se realizan los análisis y conclusiones. A la fase final, llegaron 148 hogares.

Al comienzo de este proyecto, un 12% de los hogares eran beneficiarios de un bono social, mientras que, al final de este período, este porcentaje aumentó a un 55%.

Entre las principales recomendaciones que se daban a los hogares consistían en un cambio de tarifa dentro del mercado libre, lo que supone un ahorro de 5 céntimos de euro por kilovatio por hora (kWh), una baja de servicios (con un ahorro de 90 euros) o un cambio de hábitos (con un ahorro del 5% sobre el consumo actual).

En la jornada, la responsable de la Escuela de Energía de Fundación Naturgy, Almudena Laguillo, ha señalado que "el acompañamiento es absolutamente necesario para llevar a cabo las recomendaciones". "La confianza también es clave para que el proceso de acompañamiento funcione. La colaboración de servicios sociales y entidades sociales es muy importante", ha añadido.

Por su parte, durante la mesa redonda 'Del indicador a la identificación', el gerente EMSV Getafe, Ángel Fernández, ha lamentado que "muchas personas no se reconocen en situación de pobreza energética". "Para identificar a las personas en esta situación, se necesitan datos, así como para saber cuáles son las medidas mas adecuadas con los recursos que existen", ha detallado por lo que ha pedido también hablar de la pobreza energética, "pero no desde un estigma, sino para familiarizarse con ello".

Por su parte, el director de la Cátedra de Energía y Pobreza (Comillas), Efraim Centeno, ha lamentado que "desgraciadamente la vivienda se ha convertido en una factor de pobreza en España, ya que parte de los hogares gastan gran parte de sus ingresos en el alquiler".

Mientras, el director de Transformación y Operaciones de Naturgy Clientes, Jaume Cases, ha asegurado que "las empresas energéticas son intermediario necesario entre el consumidor y las ayudas". "Tratamos de hacer llegar el bono social, pero hay una falta de conocimiento. Hemos prestado especial atención a los posibles síntomas, como la burocracia, los trámites necesarios para poder obtenerlo. Si no hay acompañamiento, la persona desiste en el proceso".

De este modo, Cases ha solicitado "ayudas a la burocracia y potenciar la figura de las oficinas de atención a la vulnerabilidad, que es uno de los puntos criticos para dar acceso a esas personas que no estan llegando a las ayudas".

En la clausura, la directora general de Fundación Naturgy, María Eugenia Coronado, ha puesto en valor este estudio que "demuestra que rehabilitar ayuda no solo a reducir el gasto energético o la brecha de pobreza energética, sino también a que las familias tengan viviendas dignas, mayor confort y mejor calidad de vida".