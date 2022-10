Presidente de Asociación Española de Fundaciones defiende el papel de estas instituciones ante necesidades ciudadanas

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Española de Fundaciones (AEF), Javier Nadal, ha inaugurado el XVI Encuentro Iberoamericano de la Sociedad Civil, un foro que propone a sus participantes reflexionar sobre el papel de la sociedad civil y, en particular, de la filantropía en la construcción de la paz, la democracia, la salvaguarda de los derechos humanos, así como el desarrollo ambiental, económico y social sostenible en un contexto global y en una perspectiva de solidaridad intergeneracional.

"Cualquier crisis nos afecta a todos. La lucha por la paz, la defensa de los derechos humanos, la protección de la salud, la crisis energética o el futuro sostenible del planeta no son asuntos de un solo país. Sus consecuencias nos afectan a todos", ha asegurado Nadal durante su intervención.

El presidente de la AEF ha alertado sobre el riesgo que representan las crisis actuales para la sociedad civil y el Tercer Sector: "Hemos de fortalecer, articular, pero también evitar la destrucción del tejido social de las entidades y, en particular, de las fundaciones. Debemos reconstruir el ecosistema del Tercer Sector para que sea más eficaz".

"Las fundaciones, ante las necesidades de los ciudadanos, tenemos mucho que decir y que ofrecer, pues el antídoto para las consecuencias provocadas por toda crisis es la ayuda, la cooperación, la solidaridad y la coordinación de esfuerzos", ha apostillado.

Este es el primer Encuentro Iberoamericano de la Sociedad Civil que se celebra en Portugal y tiene lugar los días 10 y 11 de octubre. Durante esas dos jornadas, una amplia participación de expertos y líderes del sector no lucrativo de Iberoamérica van a debatir sobre el impacto de la pandemia en la vida social, económica y cultural, en particular en las organizaciones de la sociedad civil, y el papel que nuestro sector ha desempeñado en este tiempo de crisis sanitaria global. La presidenta del Centro Português de Fundações (CPF), María do Céu Ramos, ha sido encargada de dar la bienvenida a los participantes.