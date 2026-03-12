Proyectos para proteger la pardela balear y el visón europeo ganan ayudas de Fundación Endesa para la biodiversidad

Pardela balear y visón europeo - FUNDACIÓN ENDESA

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos iniciativas para proteger a la pardela balear y al visón europeo han resultado ganadoras de ayudas de la primera Convocatoria de ayudas Fundación Endesa a proyectos de Biodiversidad, una acción que tiene por objetivo identificar y apoyar iniciativas desarrolladas por entidades sociales que contribuyan activamente a la protección y conservación de especies emblemáticas de españolas con foco en la avifauna y la fauna terrestre, ha informado la compañía en un comunicado.

El proyecto seleccionado en la categoría de avifauna ha sido una iniciativa impulsada por la Sociedad Española de Ornitología SEO/BirdLife, cuyo objetivo es disminuir el impacto de la contaminación lumínica en la pardela balear y la pardela cenicienta mediterránea, contribuyendo así a la recuperación y protección a largo plazo de esta especie endémica catalogada en peligro crítico de extinción.

Según ha explicado la compañía, la elección de esta candidatura responde tanto a la relevancia del reto que aborda, la conservación de una especie en estado crítico, como al aval científico y la solvencia de la entidad, referente en España en la conservación de la avifauna.

Actualmente, se estima que existen aproximadamente solo 3.000 parejas reproductoras, todas ellas en las Islas Baleares, una especie que solo cría en esta región, y por eso la iniciativa se desarrollará en el archipiélago. Además, es una de las zonas de España con mayor presión turística y donde la contaminación lumínica constituye una de las principales amenazas para las aves marinas.

Entre las principales actuaciones del proyecto destacan la elaboración del mapa actualizado de contaminación lumínica en Baleares, la reducción de la mortalidad mediante acciones de rescate, la puesta en marcha de experiencias piloto de reducción del alumbrado en zonas críticas y la implicación de más de 15 entidades locales y turísticas a través del sello 'Entidad comprometida con el cielo nocturno' promoviendo cambios efectivos en la gestión del alumbrado.

PROTECCIÓN DEL VISÓN EUROPEO

En la categoría de fauna terrestre, el proyecto ganador ha sido el presentado por la Fundación para la Investigación en Etología y Biodiversidad (FIEB), que se centra en ampliar la capacidad de cría y recuperación del visón europeo, considerado el mamífero más amenazado de Europa.

En España solo quedan 142 ejemplares en libertad, y el 70% de todas las crías nacidas en los últimos tres años provienen de su centro. La iniciativa ha sido seleccionada por abordar de manera decisiva la crítica situación del visón europeo, del que apenas quedan ejemplares en la península, y por el respaldo científico y técnico de un centro reconocido por su excelencia en la recuperación de especies altamente amenazadas.

El proyecto se desarrollará mediante el refuerzo del programa nacional de cría en cautividad y la aplicación de técnicas pioneras de reproducción asistida, principalmente en las instalaciones de la entidad en Toledo, con impacto directo en distintas regiones del norte de España donde se realizan las liberaciones de estos ejemplares.

Asimismo, contempla la construcción de nuevas instalaciones para ampliar la capacidad de cría, la aplicación de técnicas innovadoras de inseminación artificial desarrolladas por primera vez a nivel mundial en esta especie, el aumento de la variabilidad genética, un factor clave para evitar la extinción.

El proyecto también incluye el entrenamiento previo para la vida en libertad de los ejemplares nacidos en cautividad preparándolos para su adaptación al medio natural antes de su traslado a los ecosistemas donde las comunidades autónomas realizan posteriormente las liberaciones destinadas a reforzar las poblaciones silvestres.

"Con esta primera convocatoria de ayudas damos un paso decisivo en apoyar proyectos que generan un impacto directo y medible en la conservación de especies emblemáticas de nuestra fauna. Desde el área de Biodiversidad de Fundación Endesa, trabajamos para contribuir de forma activa en la protección especies y regeneración de ecosistemas, colaborando con entidades que actúan sobre el terreno y aportan soluciones reales para avanzar hacia una transición energética justa y sostenible", ha señalado la directora general de Fundación Endesa, María Malaxechevarría.

La deliberación del jurado tuvo lugar el 16 de diciembre de 2025, y contó con la participación de un jurado conformado por expertos en biodiversidad, ciencia, gestión pública y sostenibilidad.

Entre ellos se encuentran, el biólogo especializado en oceanografía y fundador y exdirector de Greenpeace España, Xavier Pastor Gràcia; la bióloga, autora y divulgadora científica, Odile Rodríguez de la Fuente; el secretario de Transición Ecológica de la Generalitat de Cataluña,Jordi Sargatal; el catedrático de Zoología en la Universidad Autónoma de Madrid, José Luis Viejo Montesinos; la directora general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, María Jesús Rodríguez de Sancho; la directora de Fundación Conama, Alicia Torrego; la directora general de Fundación Endesa, María Malaxechevarría, y el director de Sostenibilidad y Medioambiente de Endesa, Jorge Pina Pérez.

Cada uno de los dos proyectos ganadores recibirá una ayuda de 100.000 euros que deberá dedicarse íntegramente para su desarrollo.

COMPROMISO CON LAS PERSONAS, EL ENTORNO Y LA BIODIVERSIDAD

Fundación Endesa impulsa su acción social con el objetivo de contribuir a una transición energética justa y sostenible, orientada a mejorar la vida de las personas y a proteger el entorno, ha asegurado la compañía.

En este contexto, la biodiversidad constituye una de sus cinco líneas estratégicas. A través de alianzas con entidades especializadas y administraciones públicas, Fundación Endesa promueve proyectos orientados a la protección de especies en peligro de extinción y la conservación de ecosistemas vitales para el equilibrio ambiental. Se trata de iniciativas con un impacto real, medible y replicable, que integran preservación, innovación, conocimiento científico y participación social.

Esta Convocatoria de ayudas a proyectos de Biodiversidad, cuya resolución se da a conocer ahora, representa un hito dentro de esta estrategia, al ser la primera vez que Fundación Endesa articula una línea específica de apoyo económico para proyectos de conservación de especies en peligro de extinción o en estado vulnerable en España.

Con el anuncio de los proyectos ganadores, Fundación Endesa "refuerza su papel como agente activo en la preservación de la biodiversidad y consolida su apuesta por un modelo de desarrollo verdaderamente sostenible, que integra la protección de la naturaleza como eje fundamental".