El talento universitario con discapacidad se da cita esta semana en la II Feria Virtual de Empleo de Fundación Universia

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Fundación Universia, con el apoyo de Banco Santander, celebra los días 2 y 3 de diciembre la segunda edición de su Feria Virtual de Empleo para Personas con Discapacidad, un punto de encuentro digital diseñado para mejorar el acceso a oportunidades laborales de calidad para estudiantes universitarios, titulados de FP y recién graduados con discapacidad.

La edición anterior reunió a más de 600 participantes, generó 80 sesiones de networking y facilitó el acceso a más de 60 ofertas de empleo y prácticas, "consolidándose como un espacio de referencia para el talento inclusivo", según ha informado la fundación.

Durante dos días, los participantes podrán acceder a oportunidades reales de empleo y prácticas, inscribirse en formaciones especializadas, asistir a ponencias y workshops con expertos en Recursos Humanos y orientación laboral, y experimentar de forma gratuita con el CV Builder, la herramienta de Universia impulsada por inteligencia artificial que permite crear o mejorar el currículum y la carta de motivación en tiempo real.

La Feria contará con la participación de Accenture, Applus, Ayesa, Cabify, Cigna, Iberdrola, Leroy Merlin, Mutua Madrileña, NTT Data, Openbank, Pago Nxt, Redeia, Repsol, Sika y Fundación Universia, que ofrecerán sesiones informativas y entrevistas con sus equipos de selección.

Las personas interesadas pueden inscribirse en 'www.universia.net/es/feria-virtual/trabajos-con-discapacidad', donde podrán completar su perfil profesional, contactar directamente con los reclutadores y seguir el estado de su candidatura en tiempo real.