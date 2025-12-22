Uber donará viajes o comida a la Fundación Stanpa para apoyar a personas en tratamiento oncológico - FUNDACIÓN STANPA

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Stanpa y Uber han firmado un acuerdo de colaboración por el que la compañía destinará una donación en especie, en forma de viajes o comidas, para apoyar la actividad del programa social 'Ponte guapa, te sentirás mejor', iniciativa dirigida a personas que se encuentran en tratamiento oncológico.

Dicha aportación busca facilitar la movilidad de las pacientes, voluntarias y coordinadoras de la Fundación que participen en los talleres que desarrolla en hospitales públicos de toda España, unas actividades gratuitas que tratan sobre el cuidado de la piel y el maquillaje en el tratamiento oncológico.

Las rutas podrán utilizarse para desplazamientos vinculados a las sesiones formativas o talleres, especialmente de las personas que los atienden, aunque también de las pacientes que puedan requerir esta ayuda.

El objetivo de 'Ponte guapa, te sentirás mejor', que está inspirado por el progrma internacional 'Look Good Feel Better' (Verse bien, sentirse mejor), es mejorar la autoestima y el bienestar emocional de las mujeres durante el proceso oncológico, a través de rutinas de cuidado de la piel y automaquillaje.