Universidad Camilo José Cela y Fundación ONCE aumentarán la presencia de universitarios con discapacidad en los campus

Acuerdo entre Universidad Camilo José Cela y Fundación ONCE - UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA Y FUNDACIÓN ONCE

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Camilo José Cela y Fundación ONCE han firmado este martes un convenio de colaboración para incrementar el número de estudiantes con discapacidad en las enseñanzas superiores, donde representan un 1,9% de todo el alumnado, como recoge el 'VII Estudio sobre la inclusión de las personas con discapacidad en el sistema universitario español'.

Este trabajo analiza la situación de las personas con discapacidad (estudiantes, personal docente y personal de administración y servicios) en las universidades españolas durante el curso 2023-2024 y concluye que, en el periodo analizado, el porcentaje de alumnos con discapacidad es el más elevado desde que se contabilizan los datos.

En cualquier caso, el documento advierte de que la brecha de empleabilidad persiste en el colectivo y de que la inclusión del profesorado en la formación superior evoluciona de forma desigual y precisa, por tanto, de un mayor impulso.

Este estudio ha sido elaborado por Fundación Universia, con el respaldo de Banco Santander para el desarrollo de sus actividades a través de Santander Universidades y Universia, así com la colaboración de Fundación ONCE, el Real Patronato sobre Discapacidad, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y Crue Universidades Españolas.

En este contexto, el rector de la Universidad Camilo José Cela, Jaime Olmedo, y el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán, han firmado en presencia de la presidenta de SEK Education Group y de la propia universidad, Nieves Segovia, el mencionado acuerdo en un acto celebrado en la universidad, en el que han señalado la importancia de unir fuerzas para que continúe aumentando el número de estudiantes con discapacidad en los campus, pero también de docentes y personal investigador, al considerar que está todavía poco representado.

Desde esta perspectiva, el convenio apuesta por impulsar iniciativas dirigidas a mejorar la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal, la inclusión y la no discriminación de todas las personas con discapacidad dentro de la comunidad universitaria y a fomentar además la contratación pública socialmente responsable. Para ello, recoge acciones relacionadas con la sensibilización, concienciación y formación, accesibilidad universal y diseño para todas las personas y fomento de la igualdad de oportunidades del alumnado con discapacidad y su Inclusión laboral, entre otras materias.

Así, el acuerdo prevé actividades de sensibilización y refuerzo de programas de orientación académica para estudiantes con discapacidad, en paralelo al diseño de programas de formación, protocolos y materiales para el profesorado y el personal de administración.

En esta línea, Fundación ONCE pondrá a disposición de la Universidad Camilo José Cela las guías redactadas junto con la Conferencia de Rectores para mejorar la formación del profesorado, estudiantes y futuros profesionales en esta materia.

En cuanto al fomento de la igualdad de oportunidades del alumnado con discapacidad y su inclusión laboral, el acuerdo aboga por desarrollar acciones que favorezcan el acceso y participación en los programas de movilidad trasnacional por parte de las personas con discapacidad dentro de la comunidad universitaria.

Además, la Universidad Camilo José Cela y Fundación ONCE se comprometen a impulsar la "realización y aprobación de un reglamento interno que regule las medidas de acceso de las personas con discapacidad a los cuerpos docentes e investigadores, así como de administración y servicios de la universidad". Según el convenio, dicho reglamento "contendrá un conjunto de medidas de acción positiva en favor del personal docente e investigador con discapacidad para que pueda desarrollar en plenitud su carrera profesional".

Finalmente, la Universidad Camilo José Cela estudiará la posibilidad de formar parte del 'Foro de la Contratación Socialmente Responsable', que pretende promover la inclusión de cláusulas de contenido social en la contratación pública y privada que favorezcan al colectivo de personas con discapacidad. En esta línea, la universidad pone de manifiesto su "firme voluntad de promover con carácter general la incorporación de cláusulas de contenido social en las contrataciones que realice".