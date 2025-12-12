Veolia y Fundación Aquae vuelven a colaborar un año más con las Becas 'Oportunidad al Talento' de Fundación ONCE

Veolia y Fundación Aquae colaboran un año más con las Becas ‘Oportunidad al Talento’ de Fundación ONCE - ALBA PACHECO

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Veolia y Fundación Aquae colaborarán un año más con el Programa de Becas 'Oportunidad al Talento' de Fundación ONCE, que pretende ayudar a jóvenes con discapacidad a desarrollar su proyecto académico, además de atraer su talento e impulsar su inserción en el mundo empresarial y facilitarles así el acceso a empleos técnicos y altamente cualificados.

Las tres entidades han prorrogado su convenio de colaboración en actividades de interés general, que consiste en la entrega de una ayuda económica, por parte de Fundación Aquae y Veolia a Fundación ONCE, para que convoque y desarrolle el Programa de Becas 'Oportunidad al Talento' y apoye de este modo la formación universitaria, la especialización y la carrera académica de las personas con discapacidad y su inclusión laboral en empleos técnicos y altamente cualificados.

En un comunicado, detallan que las organizaciones han suscrito este jueves una adenda al convenio que concreta la actuación de Veolia y Fundación Aquae en la financiación de una beca en la modalidad de máster y postgrado y tres en la de Formación Profesional del programa 'Oportunidad al Talento de Fundación ONCE'.

El acto de firma de la adenda se ha celebrado en la sede de Fundación ONCE en Madrid, con la participación de José Luis Martínez Donoso, director general de esta entidad; Felipe Campos, presidente y patrono delegado de Fundación Aquae, y José Carlos Guerra, director de Comunicación y Marketing de Veolia en España.

Desde el inicio del acuerdo de colaboración entre Fundación ONCE y las dos entidades, en 2017, se habrán otorgado 18 becas a personas provenientes de diferentes puntos del territorio nacional.