El proyecto 'Transparencia en Movimiento', Premio IED x Estrella Galicia Creación Circular - ESTRELLA GALICIA

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Transparencia en Movimiento', desarrollado por Angelo Monroy, Néstor Matallana y Sara Redondo, ha sido reconocido como ganador del Premio IED x Estrella Galicia Creación Circular, una iniciativa impulsada conjuntamente por IED Madrid y Estrella Galicia que promueve la innovación, el diseño responsable y la reutilización de materiales en el ámbito creativo.

En este caso, el proyecto propone un reto concreto: dar una segunda vida a las bolsas industriales utilizadas por Estrella Galicia en la operativa de la Cerveza de Bodega, transformándolas en una colección de piezas funcionales para hostelería mediante procesos de experimentación material y diseño responsable, como indican desde la compañía.

Así, las bolsas industriales en las que viaja y se conserva la cerveza de Bodega de Estrella Galicia -evitando de esta manera el uso de un mayor número de envases- se convierten en nuevos utensilios y piezas para su uso en hostelería, cerrando así el círculo completo de la reducción y reutilización de materiales, a la vez que dan a conocer las distintas fases de elaboración de la cerveza.

De este modo, se han creado tres piezas que simbolizan las distintas etapas del proceso: el delantal (el origen), elaborado a partir de material flexible obtenido directamente de la bolsa original; el posavasos (la transformación), con una textura translúcida con burbujas de aire intencionadas en el diseño, logrando una pieza resistente tanto a frío como a calor; y el tote bag (el resultado) que combina capas superpuestas y estampación con tinta vegetal para conseguir un acabado translúcido que deja entrever el contenido, reforzando el concepto de transparencia en todo el proceso.

La propuesta ganadora destaca por su enfoque conceptual y técnico, transformando material polimérico multicapa facilitado por Estrella Galicia en una colección de piezas funcionales que narran, a través del diseño, el recorrido del agua hasta convertirse en cerveza.

En este sentido, el jurado ha valorado especialmente la coherencia conceptual del proyecto, la investigación técnica aplicada al material y la capacidad de traducir los valores de autenticidad, origen y transformación, identitarios en Hijos de Rivera, en objetos tangibles alineados con la filosofía de economía circular.