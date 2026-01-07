Andalucía valora el "dispositivo coordinado, profesional, riguroso y técnico" para mitigar efectos de la borrasca

1040581.1.260.149.20260107141303 El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, atiende a los medios en Roquetas de Mar, en Almería. A 7 de enero de 2026. - Marian León - Europa Press

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 7 (EUROPA PRESS)

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha valorado este miércoles el "dispositivo coordinado, profesional, riguroso y basado en criterios técnicos" desplegado por la Junta de Andalucía para mitigar los efectos de la borrasca Francis, que ha tenido especial incidencia en las provincias de Cádiz y Málaga.

En declaraciones a los medios en un acto en Roquetas del Mar (Almería), ha resaltado que la Junta "ha vuelto a ponerse al frente" del dispositivo diseñado para unos días "complicados" en los que se han tenido que tomar "decisiones difíciles" para garantizar la "seguridad" de los vecinos de las zonas más afectadas por las lluvias.

El consejero ha pedido reflexionar sobre la "importancia de la prevención", al tiempo que ha recordado que en el último año, la Junta ha invertido 70 millones de euros en la adecuación de cauces de ríos, medida que "se ha comprobado que garantiza que el agua discurre por donde tiene que hacerlo, evitando males mayores".

Frente a esos 70 millones, la Junta ha recordado que en la última legislatura del PSOE, el Gobierno socialista destinó a esta actuación quince millones de euros, lo que implica que "el Gobierno de Moreno ha multiplicado por cinco la inversión en cauces". Por último, ha exigido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que "ejecute" las presas necesarias y que están "pendientes" ya que éstas "contribuyen a aminorar las consecuencias del temporal".

En otro orden de cosas, la Junta de Andalucía ha procedido, por motivos de seguridad, a realizar desembalses controlados y extraordinarios en las presas de Guadarranque y Los Hurones, en la provincia de Cádiz, tras las abundantes lluvias que han dejado en los últimos días la borrasca Francis, con el objetivo de recuperar el 10% de resguardo necesario para poder laminar posibles crecidas futuras que puedan producirse en los meses de lluvias. Además, este jueves comenzará otro desembalse en la presa de Casasola, en Málaga, para eliminar los sedimientos que hayan podido entrar.

En el embalse de Guadarranque, que se ha situado al 100% de su capacidad, se están desaguando 37 metros cúbicos (m3) por segundo desde las 7,00 horas de este miércoles, con una duración aproximada de entre 48 y 72 horas, según ha informado la Junta en una nota de prensa. En esta presa han entrado 23 hm3 en solo 24 horas, alcanzándose un máximo de dos hm3 en una hora, lo que supuso 550 m3 por segundo. Las precipitaciones que han caído equivalen al abastecimiento del Campo de Gibraltar durante cinco meses.

De esta manera, de no haber existido esta infraestructura, el agua hubiera ido hacia las poblaciones que se encuentran aguas abajo y los daños causados "habrían sido cuantiosos", tal y como ha manifestado la Junta. De ahí, ha añadido, la importancia de la doble función de las presas: almacenar agua y laminar las avenidas, evitando daños personales, materiales y en infraestructuras.

En lo que respecta a la presa de Los Hurones, que se encuentra en estos momentos al 91,11% de su capacidad, se ha abierto el desagüe de fondo alrededor de las 10,00 horas de este miércoles hasta el próximo viernes, para desembalsar unos 34m3 por segundo que irán directamente al embalse del Gualdalcacín.

Estos desembalses no van a suponer ningún tipo de daño, dado que se están realizando con todas las medidas de seguridad y habiendo avisado previamente a la población, a los servicios de emergencias y a los ayuntamientos afectados.

También está previsto que este jueves se lleve a cabo un desembalse en la presa de Casasola, en la provincia de Málaga. En este caso, no por motivos de seguridad, sino para eliminar los sedimentos que hayan podido entrar como consecuencia de las fuertes lluvias. El desagüe será de alrededor de 20 m3 por segundo, lo que supondrá unas maniobras similares a las que se llevaron a cabo en 2025, sin ningún tipo de problema.

En esta línea, "gracias a las obras de emergencia que ha realizado el Gobierno andaluz en la presa de Casasola, por 2,1 millones de euros, pueden realizarse estas maniobras para retirar los sedimentos que han entrado tras la borrasca Francis". Así, el citado comunicado ha señalado que la Junta de Andalucía inició tras la DANA que tuvo lugar en marzo del año pasado una actuación de emergencia para recuperar la operatividad de los desagües de fondo en este embalse, que se encuentran plenamente operativos.