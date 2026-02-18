Aprobado el plan de restauración de las canteras de Macael (Almería) con 10,7 millones de euros como garantía

Archivo - Explotación minera en Macael (Almería). - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Industria, Energía y Minas ha aprobado la revisión del Plan de Restauración y del Plan de Gestión de Residuos mineros de las concesiones que son titularidad del Ayuntamiento de Macael (Almería), que establece garantías financieras asociadas a los trabajos de restauración en 10,7 millones de euros.

Así lo ha trasladado la Junta en una nota después de que el Consejo de Gobierno haya tomado conocimiento de esta aprobación, que supone garantizar el desarrollo de los trabajos de restauración en las canteras hasta 2041, abarcando a 78 explotaciones mineras y sus zonas comunes.

Las garantías financieras asociadas al plan permitirán "asegurar que en ningún caso los espacios quedarán sin restauración ambiental". En este sentido, se establece en 10,7 millones de euros esta garantía, cuyo depósito deberá regirse por lo dispuesto en el Decreto 202/2025 por el que se establece el régimen de las garantías de restauración correspondientes a las actividades mineras en Andalucía.

La decisión pretende solucionar un conflicto que se remonta a más de dos décadas, a fin de garantizar la "continuidad" y "sostenibilidad" de una actividad "histórica, generadora de empleo y riqueza tanto para la comarca de Macael como para el conjunto de la provincia de Almería".

Los trabajos previstos en sendos planes transformarán el entorno minero mediante un modelo de minería circular, asegurando que el espacio sea devuelto a la sociedad con un alto valor ecológico y económico.

Entre las principales líneas de actuación aprobadas, destaca la implementación de un sistema donde los huecos generados por la extracción se rellenan simultáneamente con los materiales estériles de la propia labor.

Esto permite suavizar los taludes y eliminar las aristas rígidas de las canteras, recuperando de forma progresiva la orografía natural del terreno. En las plataformas de las escombreras, se proyecta la simulación de cerros con formas redondeadas para mimetizarlas con el paisaje circundante.

FLORA AUTÓCTONA Y PARQUE MINERO

Además, se llevará a cabo la plantación de flora autóctona como pino carrasco, retama y romero mediante técnicas de hidrosiembra y plantación manual. El Plan de Restauración abre la puerta a usos futuros que potenciarán el desarrollo local, generando nuevos espacios para la comunidad.

Entre las propuestas, destacan la creación del Parque Minero de Macael Viejo para el turismo industrial y arqueológico, la instalación de parques fotovoltaicos para la generación de energía limpia y el acondicionamiento de áreas para eventos deportivos y culturales tales como circuitos de motocross y miradores.

También se abre la posibilidad de desarrollos innovadores planteando la posibilidad del uso futuro de tecnosuelos mediante el uso de lodos e inertes procedentes de las fábricas de cortado y elaborado de mármol como sustrato enriquecido.

Estos tecnosuelos actuarían como un colchón de humedad y nutrientes, fundamental para que la vegetación prospere en el clima semiárido de la comarca, reduciendo además el volumen de residuos industriales. Con estas actuaciones, Macael reafirma su compromiso con una minería sostenible y moderna, capaz de regenerar el medio ambiente y crear nuevas oportunidades de futuro para la comarca.