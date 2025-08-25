La campaña agrícola en Almería prevé plantaciones tardías con más pepino y calabacín y menos pimiento

Las exportaciones de la pasada temporada crecieron un 9% hasta los 3.450 millones de euros, según datos provisionales

ALMERÍA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La campaña hortofrutícola 2025/2026 ha arrancado ya en la provincia de Almería con una previsión inicial de plantaciones más tardías en las que se experimentará un crecimiento en el cultivo de pepino y calabacín, fundamentalmente, así como una ligera caída en la superficie de cultivo del pimiento.

Así se desprende de los datos provisionales a los que ha tenido acceso Europa Press y que maneja la Delegación Territorial de Agricultura de la Junta de Andalucía en Almería con base en las cultivos que comenzaron a realizarse a principios de agosto en las áreas rurales de Berja, Dalías y El Ejido y, de forma más reciente durante los últimos días en Roquetas de Mar, Vícar o Níjar.

Si bien los semilleros aún albergan una buena cantidad de plántula pendiente de trasladar al invernadero, sobre todo de calabacín, pepino y tomate, los primeros datos apuntan a una campaña con 37.600 hectareas cultivadas de estos productos hortofrutícolas así como de tomate y de pimiento.

Las expectativas en cuanto al cultivo de pimiento para esta campaña se reducen, según las cifras más incipientes, en un 2,5 por ciento, con una bajada aproximada de 300 hectáreas con respecto a la campaña anterior hasta situarse en 12.400 hectáreas.

Precisamente por esta bajada en la superficie de pimiento, el cultivo del pepino se espera que aumente la superficie 150 hectáreas hasta las 6.800, es decir, un 2,2 por ciento más; mientras que para el calabacín también se prevén aumentos de 1,9 por ciento con unas 150 hectáreas de superficie, hasta las 7.750 hectáreas.

En cuanto a la berenjena, se sitúa como otro de los cultivos refugio para los productores de cara a etsa temporada, dado que se espera una estabilidad en esa superficie, si acaso, con una pequeña subida de 50 hactáreas hasta las 2.600 hectáreas, es decir, de un 1,9 por ciento.

Por otra parte, con respecto al cultivo de tomate, se espera una estabilidad en la superficie que, en el peor de los casos, conllevaría una pequeña bajada del 1,8 por ciento, con 150 hectáreas menos hasta las 8.050 hectáreas.

Como siempre, este cultivo está muy afectado por los costes de producción, en particular por los costes de mano de obra, por lo cual "cada vez está siendo mas difícil mantener la rentabilidad", y aunque la pasada campaña ha sido buena, no refleja unos "costes crecientes", según las valoraciones de la Junta. Aún así, se ha anotado un aumento del cultivo de especialidades del tomate.

Desde el departamento que dirige el delegado territorial Antonio Mena se ha observado cierta estabilidad en cuanto a la superficie de cultivo en las últimas campañas sin grandes cambiosen los tipos de cultivo debido a la especialización de los productores. "Los cambios están en horquillas más cortas", entre el dos y el cinco por ciento, se ha estimado.

TEMPERATURAS Y VIRUS RETRASARÁN LAS COSECHAS

Entre las características principales de esta incipiente campaña 2025/26, son unas plantaciones "más tardías", de entre 15 y 20 días más que el año pasado, por lo que "en consecuencia, va a haber cosechas que, se espera, se van a retrasar" e incluso se pueden acumular en los meses de diciembre, enero y febrero.

Estos cultivos más tardíos se deben, en parte, a la tendencia en los últimos años a tener unos inviernos templados, lo que favorece el cultivo durante los meses más fríos de diciembre, enero y febrero. No obstante, el principal motivo es evitar la incidencia máxima de virus en el campo, que suelen darse con más frecuencia entre septiembre y octubre.

En este sentido, las principales incidencias por plagas en el campo almeriense se deben al 'Thrips Parvispinus' o trips del tabaco. "Según nuestros análisis, hay ya algunos invernaderos afectados, pero en general con focos pequeños", han estimado desde la Junta, donde han incidido en que estos cultivos están "muy vigilados por los productores" y han sido controlados "de manera muy rápida, haciendo una suelta de insectos auxiliares inmediata" para fomentar la lucha biológica.

Desde la Junta han constatado con respecto a la campaña pasada un aumento en el uso del control biológico para la lucha contra el 'Thrips Parvispinus', lo cual han calificado como una "excelente noticia"

En líneas generales y dependiendo de las condiciones climáticas, se estima inicialmente una mayor producción en los meses más fríos del invierno, de diciembre, enero y febrero; "cuestión que después comercialmente habrá que analizar" puesto que "todo ello puede provocar menos oferta en los meses octubre y noviembre".

LA FACTURACIÓN CRECIÓ EN 2024/25

La campaña hortofrutícola 2024/2025 ha sido considerada como "buena" en términos generales pese a los problemas en materia de sanidad vegetal registrados y los "altos costes de producción".

Así, la facturación total del mercado nacional y exportaciones ascendió a los 4.501 millones de euros, es decir, un 10,1 por ciento más, sobre todo por una producción de hortalizas que se elevó hasta los cuatro millones de toneladas, lo que supone un crecimiento del 3,2 por ciento.

En el ámbito de las exportaciones y a la espera de cerrar algunos parámetros, se espera que las mismas hayan llegado hasta los 3.450 millones de euros, lo que representa un nueve por ciento más.