El Ejido (Almería) acogerá una gala para conmemorar el XV Aniversario del Flamenco como Patrimonio de la Humanidad

El municipio de El Ejido (Almería) será sede el 14 de noviembre de la IV Gala del Día del Flamenco en Andalucía; uno de los actos centrales del XV aniversario de la inclusión del Flamenco en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Según ha indicado la Junta en una nota, el evento permite acercar al público almeriense una propuesta artística que reúne tres lenguajes esenciales del flamenco -cante, baile y toque- en un formato "de excelencia".

Así, el Auditorio Municipal de El Ejido será el escenario de este evento en el que se darán cita tres destacadas figuras del panorama actual: la cantaora María Ángeles Fernández; la bailaora Rocío Garrido y el guitarrista Niño Josele.

Tras haberse celebrado en anteriores ediciones en las provincias de Granada, Córdoba y Huelva, esta gala llega por primera vez a la provincia de Almería, "poniendo en valor su firme compromiso con la difusión del arte jondo".

Las entradas son por invitación y podrán retirarse en la taquilla del Auditorio Municipal de lunes a viernes, de 9,00 a 14,00 horas, así como dos horas antes del comienzo de la gala.

El secretario general de Innovación Cultural, José Ángel Vélez, ha comentado que "tenemos que reivindicar el papel que tiene que desempeñar Andalucía en torno al flamenco, nuestro arte más universal y conocido fuera de nuestras fronteras, que se relaciona tanto con España, pero que es muy andaluz".

Vélez ha detallado que "durante todo el mes de noviembre, vamos a tener 400 artistas en todas las ciudades donde se celebra este programa, que cuenta con una extraordinaria programación en toda Andalucía, desde pequeños recitales en peñas flamencas hasta grandes espectáculos en nuestros teatros, y donde buscamos englobar el talento joven con el ya consagrado".

La concejal de Cultura del Ayuntamiento de El Ejido, Elena Gómez, ha agradecido "a la Junta de Andalucía que haya escogido nuestro Teatro Auditorio como espacio para celebrar esta IV Gala del Flamenco, un evento que ya se ha convertido en una cita imprescindible dentro del calendario cultural andaluz y donde nuestro arte y nuestras raíces se van a poder vivir, sentir y compartir".

Asimismo, el 16 de noviembre, coincidiendo con la celebración del Día Internacional del Flamenco, el Centro Andaluz de la Fotografía acogerá el ciclo Flamenco Expuesto, que propone un diálogo entre el flamenco y las artes visuales. En esta ocasión, la bailaora Sara Jiménez ofrecerá una pieza de danza creada específicamente para este espacio expositivo. La cita será a las 12,00 horas con entrada libre hasta completar aforo.

CIRCUITO DE PEÑAS FLAMENCAS

El flamenco también resonará a lo largo de la provincia de Almería con el Circuito Andaluz de Peñas Flamencas, que ofrecerá dos actuaciones en la provincia de Almería.

El 28 de noviembre, a las 21,30 horas, la Peña Flamenca Amigos del Cante Murgis, en El Ejido, acogerá el cante de Celia Ortega, mientras que el 29 de noviembre, también a las 21,30 horas, la Peña Flamenca La Victoria, en Dalías, celebrará la actuación de la bailaora Blanca Lorente.

El Circuito, organizado en colaboración con las peñas flamencas, contribuye a la difusión del flamenco en su medio natural, fortaleciendo estos espacios como puntos de encuentro entre artistas, afición y tradición. El Flamenco, Patrimonio de la Humanidad.

En noviembre de 2010, el Comité Intergubernamental de la Unesco reconoció al flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, un hito que consolidó su proyección internacional. Desde entonces, la Junta de Andalucía ha reforzado su compromiso con su preservación, difusión y transmisión, compromiso que se ha materializado en la aprobación de la Ley del Flamenco, la primera norma autonómica dedicada exclusivamente a este patrimonio cultural.

Con esta programación, Almería se suma a las más de 170 actividades previstas en toda Andalucía para conmemorar el XV aniversario de esta declaración, reafirmando su papel como cuna y motor de la educación, la investigación y la creatividad flamenca.